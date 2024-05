Royaume-Uni : un cycliste de 51 ans décède lors d'une course de bienfaisance par une journée caniculaire

Lors de la course caritative appelée «CARTEN100», au Pays de Galles, un cycliste âgé de 51 ans est décédé d'un arrêt cardiaque. Il tentait de finir une course de 100 miles (160 km) par une journée caniculaire.

Il y a quelques jours a eu lieu la vingtième édition de «CARTEN100», une initiative caritative galloise. L'objectif pour les participants est de relier la capitale Cardiff à Tenby, une ville cotière de l'ouest gallois.

Durant les longues heures de cyclisme exigées pour réaliser cet effort, Michael Gronow, l'un des 2.100 participants, a perdu la vie. Celui-ci a souffert d'un arrêt cardiaque dans la ville de Johnstown, à seulement 26 miles (42 km) de son objectif final.

Si les secours sont arrivés «presque immédiatement», rien n'a pu être fait pour sauver le conducteur de train de 51 ans. Plusieurs éléments ont pu rendre l'effort de Michael Gronow particulièrement difficile. Sur son site, l'événement rappelle que le Pays de Galles jouit d'un territoire très valonné, obligeant les cyclistes à plus d'efforts que sur une route plate. Surtout, la balade a eu lieu lors de la journée la plus chaude enregistrée au Pays de Galles en 2024. Les températures ont atteint plus de 23 degrés.

West was best once again for warmth





Scotland recorded its joint warmest day of the year so far



Wales recorded its warmest day of the year so far



Northern Ireland recorded the highest temperature of the day





However some eastern spots struggled especially where cloud lingered ☁️ pic.twitter.com/SbtoJ05Rxk

— Met Office (@metoffice) May 13, 2023