Etats-Unis : elle mange des graines de pavot et est testée positive à deux drogues lors de son accouchement

Aux Etats-Unis, une mère a été testée positive à deux drogues (codéine et morphine) au moment de son accouchement. Une situation qui a failli lui coûter l'autorité parentale à cause de petites graines.

Un ingrédient embarrassant. Rachel est une jeune mère de famille de l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis. L'accouchement de sa fille tout juste passé, elle a reçu un appel qu'elle n'avait jamais imaginé, comme elle l'explique dans sa vidéo TikTok. «Cela faisait une ou deux semaines que j’avais donné naissance à mon deuxième enfant. Je me réveille vers 8h du matin et je reçois un appel des services de protection de l'enfance. Je pense qu'ils se trompent et qu'ils ont composé un mauvais numéro. Ça ne pouvait pas me concerner», raconte-t-elle.

Rachel a alors appris que le cordon ombilical a été testé positif à deux drogues : la morphine et la codéine. Surprise par ces résultats, la mère de famille s'est défendue : «Ça ne peut pas être moi. Je n'ai jamais pris de drogue de toute ma vie. Vous avez dû confondre à qui appartenait le cordon ombilical.» Mais rien n'y a fait et après de plus amples explications, la protection de l'enfance a invité Rachel à effectuer des tests complémentaires.

Une incidence alimentaire

Desemparée, Rachel n'a pas tardé à trouver d'où provennaient les substances opioïdes. Son mari, David, a su faire le diagnostic juste : «Il m'a tout de suite dit "Rachel, c'est les graines de pavot !"». Rachel reconnait qu'elle a eu un faible pour ces épices très communes. «Avant de donner naissance à Tikva [son deuxième enfant], à 38 ou 39 semaines, j'étais affamée de ces graines. J'en mettais partout. Surtout dans les doughnuts et les muffins. J'adorais en particulier les graines de pavot au citron. J'en mangeais un ou deux par jour.»

Dans la vidéo qui retrace cette épreuve stressante pour elle, Rachel y raconte comment elle a été traitée par la protection sociale. «J'ai dû être testée devant eux, comme si j'étais coupable. On m'a donné le numéro d'un centre de desintoxication et on a menacé ma garde.» Finalement, elle a dû signer un document attestant qu'elle ne prendra pas de drogue et qu'elle éduquera ses enfants avec intégrité.

Rachel rappelle également qu'elle n'est pas la seule a avoir vécu pareille situation et déplore même qu'une autre mère a perdu la garde de son bébé pour une raison similaire (en 2013).