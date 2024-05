«Problème technique» : la machine à sous indique un gain de 2,5 millions de dollars, elle repart du casino avec 350 dollars

Faux espoir. Une femme de 72 ans jouant au casino du New Jersey (Etats-Unis) pensait avoir tiré le gros lot à une machine à sous en gagnant plus de 2,5 millions de dollars. Finalement, elle est repartie avec 350 dollars en poche. Mais elle ne compte pas en rester là...

Roney Beal jouait à l'une des machines à sous du Bally's Casino de la ville d'Atlantic City (New Jersey, USA). Alors qu'elle avait déjà dépensé plusieurs centaines de dollars dans ses tentatives, l'improbable s'est produit : sa roue de la fortune a alors affiché un jackpot exceptionnel de plus d'un million de dollars, boosté d'un multiplicateur x2. Au total, la somme précise de 2,56 millions dollars se promettait à la joueuse américaine (2,25 millions d'euros).

«Vous êtes millionnaire !»

Une excitation générale n'a pas tardé. Des joueurs autour de Roney Beal se sont extasiés et lui criaient «Madame, vous venez de gagner ! Vous êtes millionnaire !». Rapidement, la grande gagnante a appuyé sur le bouton de service pour avertir la sécurité. Mais un des agents a douché les espoirs de la joueuse : il s'agissait d'un défaut technique et le jackpot n'avait pas été remporté. Roney Beal raconte : «Il voulait que j'appuye de nouveau. J'ai refusé et il l'a fait lui-même à la place». Immédiatement, l'Américaine est passée de la somme à 7 chiffres annoncée à 350 dollars (environ 320 euros). Une maigre consolation pour celle qui avait vu sa vie basculer.

Le casino se défend en expliquant qu'il s'agissait d'un défaut technique, la machine ayant mal incliné ses rouleaux. Il explique aussi que des gains supérieurs à 3 millions de dollars ont déjà été payés par cette même machine.

De l'espoir pour la gagnante ?

Mais de son côté, Roney Beal n'a pas abandonné ses rêves de devenir millionnaire. Elle a engagé un avocat et compte bien faire ce qu'il faut pour défendre son cas en poursuivant le casino en justice. Mike Dicroce, en charge de son dossier, explique : «De notre point de vue, l'employé du casino a manipulé les preuves. Si vous invitez quelqu'un à jouer dans votre casino et qu'il gagne, vous devez le payer ! Or, cela n'a pas été fait.»

L'avocat compte bien s'appuyer sur plusieurs cas de jurisprudence récent qui ont donné raison aux plaignants. A la Nouvelle-Orléans, par exemple, un cas similaire de «dysfonctionnement» s'était produit et le casino avait été obligé de verser les 1,3 million de dollars à son client. L'avocat de Roney Beal ne compte pas s'arrêter au paiement de la somme remportée : il vise également 1 million de dollars de dédommagement pour détresse émotionnelle.