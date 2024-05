Royaume-Uni : tête de chevreuil découpée, croix du christ renversée... Une tombe victime d'un acte d'occultisme

Un habitant de New Forest, district du Hampshire, au sud du Royaume-Uni a découvert une tête de chevreuil décapitée, accompagnée d'une croix du Christ renversée. Un acte d'occultisme qui semble confirmer de récents événements inquiétants dans la région.

«Epouvantable». Lors de la découverte, par un habitant de New Forest, district du Hampshire, au sud de l'Angleterre, d'une tête de chevreuil en décomposition sur une tombe, avec une croix du Christ à l'envers, l'étonnement était total devant un tel acte d'occultisme.

«J'ai juste enlevé la tête et je l'ai mise quelque part dans la forêt pour la laisser pourrir et j'ai gardé la croix pour la police. Les gens étaient consternés parce que des enfants passaient par là, parce que c’était après tout une tête pourrie», a déclaré le policier à la retraite Chris White.

Le lendemain, la police du Hampshire a reçu un rapport selon lequel cinq moutons avaient été poignardés à Cadnam. Cela survient après une autre découverte – macabre – d'environ 50 lièvres et deux oiseaux de proie, abandonnés tôt dans la matinée devant un magasin communautaire à Broughton, également dans le Hampshire, en mars. Deux hommes ont été arrêtés puis relâchés à la suite de cet incident.

En février, 25 animaux sauvages morts, dont des faisans, des lièvres et un chevreuil décapité, ont été retrouvés près d'une école primaire sur Danes Road, dans le village d'Awbridge, à 10 kilomètres de Broughton.

“A rotting deer’s head with an upside down cross next to it was discovered on a centenary stone, in an incident seemingly linked to the occult.” Occult ritual in southern England. https://t.co/Bld7Qpar1D pic.twitter.com/lltoTUJjwY

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) May 20, 2024