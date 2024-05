Seine-Saint-Denis : un père de famille placé en garde à vue après la mort de sa fille de 8 ans

Une fillette de 8 ans est décédée ce mardi 21 mai à l’hôpital où elle a été transportée dimanche après avoir été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à Bondy. Son père, a été placé en garde à vue. Une enquête pour meurtre a été ouverte.

Un drame. Deux jours après son transfert à l’hôpital dans un état critique, une jeune fille, âgée de 8 ans, est décédée ce mardi 21 mai au matin, a appris CNEWS auprès du parquet de Bobigny, confirmant une information d’Actu17.

La jeune fille avait été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire dimanche 19 mai au domicile de son père situé à Bondy, en Seine-Saint-Denis.

L’enfant ne respirant plus, les sapeurs-pompiers et les médecins du SAMU se sont déplacés sur les lieux, où ils ont retrouvé l’enfant dans un état critique et inconsciente. Ils ont alors procédé à un massage cardiaque. La fillette de 8 ans a par la suite été évacuée, avec un pronostic vital «très engagé», à l’hôpital Robert-Debré, situé dans le 19e arrondissement de la capitale.

Dans la foulée, le père de la victime, âgé de 49 ans, a été placé en garde à vue. Selon nos confrères d’Actu17, il est connu des services de police.

Interrogé sur les faits, le quadragénaire a évoqué un «accident» indiquant qu’il «chahutait avec sa fille et que sa tête avait cogné accidentellement le mur, avant de se coincer au niveau du bord du lit, contre le mur».

L'enquête, initialement ouverte du chef de violences sur mineur de 15 ans par ascendant, a basculé en enquête du chef de meurtre sur mineur de 15 ans. Elle est confiée à la Sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis, a précisé le parquet.