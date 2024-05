«Tu vas finir comme tes collègues» : une surveillante de la maison d’arrêt de Reims menacée de mort par un détenu

Une surveillante de la maison d’arrêt de Reims (Marne) a été menacée de mort par un détenu, mardi 14 mai, quelques heures après l’attaque d’Incarville, au cours de laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués. L’individu lui a dit qu’elle allait «finir comme ses collègues», a appris CNEWS auprès du parquet.

Alors que l’attaque d’Incarville (Eure) du mardi 14 mai, durant laquelle deux agents pénitentiaires ont été tués et trois autres ont été blessés, a marqué l’esprit des Français, elle a permis également de mettre en lumière les problèmes de sécurité dans les prisons françaises.

Quelques heures après le drame, une surveillante de la maison d’arrêt de Reims (Marne) a été menacée de mort par un détenu âgé de 35 ans, a appris CNEWS, ce mardi 21 mai, auprès du parquet.

Selon le ministère public, le détenu lui a dit qu’elle allait «finir comme ses collègues», en référence au double assassinat de l’Eure plus tôt dans la journée. À la suite de ces propos, l’individu a été auditionné et placé en garde à vue.

Durant celle-ci, le trentenaire a poursuivi ses menaces envers deux fonctionnaires de police. Il a même blessé un agent, ce dernier étant en Incapacité totale de travail (ITT) d’une durée de sept jours, a ajouté la même source.

L’individu, très connu de la justice et comptant 29 condamnations à son casier judiciaire, a été jugé en comparution immédiate vendredi 17 mai pour «menaces, outrages et violences en récidive légale». Il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement et a été maintenu en détention, a conclu le parquet.