OL - PSG : un supporter lyonnais filmé en train d'agresser une femme dans la fan zone

Un supporter lyonnais a agressé physiquement une femme ce samedi soir dans la fan zone installée au Groupama Stadium de Lyon (Rhône) pour diffuser la finale de la Coupe de France opposant l’OL au PSG (1-2).

Une violence gratuite et inexcusable. A l’occasion de la finale de la Coupe de France entre le Paris-Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais ce samedi soir, le Groupama Stadium de Lyon (Rhône) a accueilli des milliers de fans lyonnais au sein d’une fan zone permettant de voir la rencontre sur un écran géant. Cette soirée, qui se voulait fédératrice et festive, a finalement tourné au cauchemar pour une supportrice locale.

En plus de la défaite de l’OL contre le PSG (1-2), cette dernière a été prise à partie par un autre fan présent sur sa gauche, au premier rang. Sur les images relayées sur les réseaux sociaux, on peut constater que ce dernier a multiplié les coups de coude au visage de la victime.

Il a tenté de dissimuler ce geste en le faisant passer pour de l’effusion de joie, liée au but lyonnais permettant de réduire le score à 1-2 et donc d’entretenir l’espoir des Gones. Néanmoins, la violence des coups portés, ainsi que la répétition de ces derniers, ne laissent que peu de place au doute.

Un témoin de la fan zone évoque une agression raciste

Dans un long «thread» partagé sur X, un homme se présentant comme un témoin de la scène, placé à quelques mètres des deux personnages principaux de cette histoire, a alerté sur le caractère raciste de cette agression visant la victime, d’origine maghrébine.

Ce dernier a clairement dépeint l’assaillant comme étant un néo-nazi, oscillant entre chants patriotiques et bras droit levé constamment.

Ce témoin a même ajouté que l’agresseur avait également tenté d’enlever le voile porté par la copine qui accompagnait la victime ce dimanche, en plus des coups portés au visage de cette dernière.

L’OL «condamne fermement» les violences

Pris pour cible sur les réseaux sociaux pour la mauvaise gestion de la sécurité entourant cette fan zone, le club rhodanien a condamné les «violences» qui ont eu lieu samedi soir.

«L’Olympique Lyonnais condamne fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir au Groupama Stadium et apporte tout son soutien aux victimes. En lien avec l’association Her Game Too France, l’OL a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés. Ces comportements inacceptables et choquants n’ont pas leur place à l’Olympique Lyonnais», a réagi le club sur X.