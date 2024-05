Reims : 4 enfants abandonnés dans un appartement, la mère et son compagnon en garde à vue

Dans un appartement vide et vétuste de Reims (Marne), quatre enfants de 2 à 6 ans ont été découverts abandonnés. Le parquet de Reims a indiqué, ce lundi 27 mai, avoir placé en garde à vue la mère et son compagnon, tous deux âgés de 32 ans.

Une découverte terrible. Quatre très jeunes enfants de 2 à 6 ans ont été découverts, ce dimanche soir, livrés à eux-mêmes dans un appartement de Reims dans la Marne. La mère de ces derniers et son compagnon ont été interpellés et placés en garde à vue, a annoncé le parquet.

Le procureur de la République, François Schneider, a déclaré que les petits ont été «trouvés en train de se faire à manger sur une plaque chauffante posée sur le sol» dans un appartement «vide et sale». Les enfants n’avaient pas de quoi se nourrir ou se vêtir.

Selon les premiers éléments, ils ont été trouvés «non-dénutris» mais avec des «séquelles psychologiques». Ils ont été «hospitalisés pour contrôle» avec un «probable placement demain» ce mardi, a-t-il précisé.

Une dénonciation aux pompiers

C'est une connaissance de la mère qui a prévenu les secours. Lorsqu'elle est rentrée à son domicile, la mère est tombée nez à nez avec les pompiers et les forces de l'ordre. Elle a appelé son compagnon qui s'est rebellé lorsqu'ils ont été interpellés.

L'homme a été placé en garde à vue pour «rébellion et violation de son contrôle judiciaire» et la mère pour «soustraction par ascendant de ses obligations légales compromettant la santé et la sécurité des enfants».

L'individu était déjà sous le coup d'un placement sous contrôle judiciaire pour violences intrafamiliales et violences sur mineurs et la mère pour une affaire de stupéfiants. Leur garde à vue a été prolongée lundi soir.