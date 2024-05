Boutiques Louis Vuitton et Hermès attaquées à la voiture-bélier à Lille en mai 2023 : quatre suspects interpellés et mis en examen

Quatre individus, dont deux mineurs, ont été mis en examen en fin de semaine dernière après les deux attaques à la voiture-bélier qui avaient frappé Lille (Nord) en mai 2023, a annoncé le parquet ce lundi 27 mai. La première avait été perpétrée chez Louis Vuitton, la seconde chez Hermès à peine quelques jours plus tard.

Un tournant majeur dans l'enquête. La procureure de la République de Lille, Carole Etienne, a fait savoir, dans un communiqué publié ce lundi 27 mai, que quatre personnes ont été mises en examen, jeudi 23 et vendredi 24 mai, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte en septembre 2023 après le cambriolage à la voiture-bélier, il y a tout juste un an, des boutiques Louis Vuitton et Hermès à Lille (Nord).

Tout a commencé le 17 mai 2023. À 5h30 du matin, la boutique Louis Vuitton avait été visée en premier par un vol «dit au casse-bélier». Les malfaiteurs avaient utilisé un véhicule volé pour commettre ce vol.

Une semaine plus tard, soit le 25 mai 2023 à la même heure, la boutique Hermès était, à son tour, victime d’un fait similaire. Aucune interpellation n’avait eu lieu à ce moment-là.

Deux des suspects écroués, deux autres sous contrôle judiciaire

Néanmoins, le 12 septembre 2023, le parquet avait décidé d’ouvrir une information judiciaire contre X «des chefs de vol en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits».

De ce fait, une «opération de police judiciaire était conduite le 21 mai 2024», soit quasiment un an après les faits, a noté le parquet. Celle-ci a permis l’interpellation des quatre personnes.

Ces dernières ont été rapidement déférées au magistrat instructeur et mises en examen. «Deux d’entre elles ont été incarcérées provisoirement, les deux autres, mineures, ont été placées sous contrôle judiciaire», a indiqué la magistrate Caroline Etienne dans son communiqué.

Mais l’enquête ne devrait pas s’arrêter là puisque les investigations doivent se poursuivre «aux fins d’interpellation des co-auteurs de ces faits», a conclu la procureure de la République de Lille. À noter toutefois que le préjudice n’a pas été dévoilé.