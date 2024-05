Enseignante agressée au couteau en Maine-et-Loire : 2 autres lycéens étaient visés par le suspect

L'adolescent de 18 ans placé en garde à vue lundi après avoir agressé au couteau sa professeure d'anglais au lycée de L'Hyrôme à Chemillé-en-Anjou, visait deux autres élèves de l'établissement, a-t-on appris ce mardi.

Une professeure d’anglais du lycée de L'Hyrôme à Chemillé-en-Anjou a été agressée ce lundi 27 mai par un élève alors qu’elle donnait un cours. L’adolescent de 18 ans mis en cause a été placé en garde à vue dans la foulée. Ce mardi, le parquet d’Angers a annoncé qu’il visait deux autres camarades de classe.

«L'enquête a mis en évidence que deux autres élèves avaient été visés par le suspect et que ce dernier avait préparé son acte depuis plusieurs jours», ont précisé les autorités dans un communiqué.

Alors que la garde à vue du suspect a été prolongée ce mardi, «la qualification susceptible d’être retenue pourrait en l'état être celle de tentatives d’assassinat et introduction d’arme dans un établissement scolaire», a ajouté, le procureur Eric Bouillard.

Scolarisé depuis trois ans dans ce lycée polyvalent qui accueille entre 150 et 160 élèves, le jeune homme venait de reprendre les cours lundi après une absence pour maladie.

Au moment des faits, ce dernier a agrippé par derrière sa professeure d'anglais et lui a entaillé la joue avec un couteau qu'il avait apporté dans son sac. Légèrement blessée au visage, le pronostic vital de la victime n’a pas été engagé, mais «l'impact psychologique sur cette enseignante (...) va être beaucoup plus fort», a indiqué le procureur d'Angers.

Présenté comme «rieur et rigolard» par ses camarades lors de son retour en début de matinée, le suspect était inconnu des services de police ou judiciaires, et ne s'était «pas fait remarquer défavorablement au sein de l'établissement», selon le magistrat.

En apprenant cet événement, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, s'est montrée «profondément choquée et indignée» sur X. «J’adresse mes pensées à la victime et à l’ensemble de la communauté éducative», a-t-elle ajouté, annonçant la mise en place d’une cellule d’écoute.

Pendant son cours d’anglais, une enseignante a été agressée dans le Maine-et-Loire.





Profondément choquée et indignée, j’adresse mes pensées à la victime et à l’ensemble de la communauté éducative.





L’élève suspect a été interpellé et une cellule d’écoute est mise en place.

— Nicole Belloubet (@NBelloubet) May 27, 2024