Jet de grenade à Aubervilliers : deux personnes interpellées, le pronostic vital du passant blessé est toujours engagé

Deux individus, âgés de 17 et 18 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue après le jet de grenade, jeudi 23 mai, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, a indiqué le parquet de Bobigny ce mardi 28 mai. Le pronostic vital d’une des deux victimes est toujours engagé.

Dans un communiqué publié ce mardi 28 mai, le parquet de Bobigny a fait savoir que deux personnes ont été interpellées dans le cadre de l’enquête en flagrance, ouverte du chef de tentative de meurtre et détention d’arme de catégorie A, à la suite de l’explosion d’une grenade le 23 mai à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

En effet, le ministère public explique que les investigations «ont permis de déterminer que les auteurs circulaient à vélo lors du lancement de la grenade». Ainsi, les deux individus interpellés, âgés de 17 et 18 ans, ont été placés en garde à vue. «Leurs auditions sont en cours», a précisé le parquet.

L’explosion a fait deux blessés. Le pronostic vital de l'une des victimes est toujours engagé, a noté le ministère public.

En plus des dommages corporels, l’explosion avait provoqué des dégâts matériels, notamment sur deux véhicules stationnés à proximité et sur la façade et à l’intérieur d’un restaurant.