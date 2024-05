Paris : 3 hommes encourent la réclusion criminelle à perpétuité après des guet-apens homophobes

Accusés d’avoir tendu des guet-apens à deux hommes contactés sur un site de rencontres homosexuelles, trois suspects doivent comparaître, à compter de ce mardi 28 mai et jusqu’à mardi 4 juin prochain, devant la cour d’assises de Paris. Ils encourent la réclusion à perpétuité, a appris CNEWS de source judiciaire.

À partir de ce mardi 28 mai, et durant une semaine, la cour d’assises de Paris doit se pencher sur plusieurs cas de guet-apens homophobes. Au total, dans cette affaire, trois suspects sont renvoyés des chefs «d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, extorsion en bande organisée commise avec une arme, vol en bande organisée avec arme, avec le circonstance que les faits ont été commis à raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre» des victimes, a appris CNEWS de source judiciaire.

Selon la même source, les trois accusés risquent la réclusion criminelle à perpétuité. Les faits remontent au mois de janvier 2022, dans le 18e arrondissement de la capitale.

À l’époque, les deux victimes, âgées d’une quarantaine d’années, avaient pris contact avec un individu sur un site internet de rencontres homosexuelles nommé «les pompeurs». Le but de cette rencontre était d’avoir «une relation sexuelle».

Les victimes avaient alors convenu d’attendre l’individu à leur domicile tout en gardant leur porte ouverte. Mais à son arrivée, l’homme, accompagné de deux acolytes, était armé.

Il a alors violenté les deux victimes avant de les séquestrer et de les extorquer. Les deux hommes ayant subi cette agression se sont vu délivrer une ITT de trois jours pour le premier, blessé à la tête, et de deux jours pour le second, en raison d’un menottage prolongé l’ayant blessé aux poignets. Le calvaire de ce dernier a duré plus de vingt-quatre heures.

«Un environnement qui se dégrade pour les personnes LGBTI»

En 2023, les agressions homophobes se sont multipliées en France. D’après le rapport sur les «LGBTIphobies» de l’année 2024, SOS Homophobie a fait état de 2.377 cas d’agression homophobe, dénonçant «un environnement qui se dégrade pour les personnes LGBTI». En effet, il s’agit d’un chiffre «supérieur aux années précédentes».

«Derrière les 2.377 cas de LGBTIphobies il y a autant de vies et de personnes qui, dans leur quotidien, au travail, dans la rue, sur Internet, à l’école, chez le médecin, dans un commerce, ont été confrontées aux moqueries, aux insultes, à des agressions physiques, à de la discrimination, du harcèlement, en raison de leur orientation sexuelle et amoureuse, de leur identité de genre. Ce sont 2.377 cas de trop», peut-on lire dans le rapport.