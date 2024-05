Bébé mort après avoir été secoué dans le Doubs : deux ans avec sursis pour le père

Accusé d’avoir secoué son bébé qui est ensuite décédé, un père de famille a été condamné, ce mercredi 29 mai, à deux ans de prison avec sursis pour «homicide involontaire» par la cour d’assises du Doubs.

Ce mercredi 29 mai, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur une affaire qui remonte à 2018. À l’époque, un bébé de six semaines est décédé quelques jours après avoir été secoué par son père. Et c’est justement le père de famille, 25 ans, qui a comparu devant la justice. Après 5 longues heures de délibéré, l’homme, accusé d’«homicide involontaire» a été condamné à deux ans de prison avec sursis.

La peine est assortie d’un sursis probatoire de 2 ans à l’encontre du père de famille. Ce dernier, placé sous contrôle judiciaire, devra aussi indemniser à hauteur de 10.000 euros au titre de préjudice d’affection la partie civile composée du demi-frère du bébé décédé ainsi que son père, soit le premier conjoint de la mère.

Néanmoins, il faut savoir que le verdict prononcé est très inférieur aux réquisitions de l’avocate générale, Me Alexia Marquis, qui avait réclamé six ans de réclusion pour «violences volontaires ayant entraîné la mort».

Le bébé de six semaines souffrait de traumatisme

Comme indiqué auparavant, les faits remontent au mois de juin 2018. L’accusé, domicilié à Cassey dans le Doubs, avait appelé les secours car sa fille âgée de six semaines était pâle et ne respirait plus.

Arrivés sur les lieux, les pompiers et le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation) de Besançon avaient pris en charge l'enfant qui est décédé à l'hôpital 11 jours plus tard, après plusieurs arrêts cardiaques.

Les examens médicaux pratiqués sur le nourrisson ont révélé des lésions correspondant au syndrome du bébé secoué.

L'un des médecins, mandatés par la cour d'appel de Besançon en tant qu'expert, a conclu à des lésions témoignant d'un traumatisme.