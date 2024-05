Disparition inquiétante à Bordeaux : un appel à témoins lancé pour retrouver Zoran, 24 ans

La police nationale a lancé un appel à témoins ce mercredi 29 mai pour retrouver Zoran, un jeune homme de 24 ans disparu la veille à Bordeaux après avoir quitté son domicile.

D’après les forces de l’ordre, le jeune homme n’a plus donné de signe de vie après avoir quitté son domicile rue de la Porte de la Monnaie à Bordeaux, le 28 mai aux alentours de 23h30.

Merci pour vos RT pic.twitter.com/gYhArNx3Fm — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) May 29, 2024

L’appel à témoins indique que Zoran mesure 1m75, a les cheveux châtains mi-longs et les yeux marrons. Il portait un blouson noir avec capuche et des baskets blanches et rouges au moment de sa disparition. Autre signe particulier, le jeune homme souffre de dépression.

La police invite toute personne ayant des informations permettant de localiser le jeune homme à contacter immédiatement l’hôtel de police de Bordeaux au 05.57.85.71.81 ou au 0.800.00.49.38.