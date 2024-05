Meutre de la tiktokeuse Alexandra Cosson en 2020 : un homme condamné à 20 ans de prison

Un homme de 34 ans a été condamné à 20 ans de prison ce jeudi 30 mai à Vannes pour le meurtre de la tiktokeuse Alexandra Cosson.

Alexandra Cosson, 30 ans, avait été retrouvée nue et ensanglantée le 12 septembre 2020, au domicile de l'un de ses amis de jeunesse. Ce jeudi 30 mai, l'homme, âgé de 34 ans, a été reconnu coupable de ce meurtre et condamné à 20 ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers.

Selon le verdict prononcé par la cour d'assises de Vannes en fin d'après-midi, l'altération de son discernement au moment des faits n'a pas été retenue. L'accusé avait dans un premier temps tenté de couvrir ses traces, avant de reconnaître dès le début du procès qu'il était à l'origine du décès.

En dehors de sa peine de prison, le trentenaire a été condamné à un suivi sociojudiciaire pendant cinq ans avec obligation de soins. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec les parties civiles, de résider dans le Morbihan pendant 10 ans et de détenir une arme pendant 15 ans.

Une «fin terrifiante, lente et violente»

En septembre 2020, Alexandra Cosson a été retrouvée roulée dans une bâche transparente après avoir passé la soirée au domicile de l'accusé. Ce dernier était amoureux de cette mère de famille, qui connaissait un succès grandissant sur les réseaux sociaux, notamment TikTok où elle partageait son quotidien.

Une dispute avait éclaté entre les deux «amis» ce soir-là, mais Alexandra Cosson avait décidé de rester malgré tout. Elle est décédée dans la nuit, de plusieurs coups de couteau. D'après le rapport de l'expert légiste, la plaie «létale» relevée sur le corps de la victime, de 14 centimètres, était «particulièrement profonde».

D'après la version de l'accusé, Alexandra Cosson aurait brandi un couteau dans sa direction au cours de la nuit et il l'aurait retourné contre elle. Il a également raconté que la jeune femme n'était pas morte sur le coup et lui aurait demandé de «l'achever». Il se serait exécuté en la frappant à plusieurs reprises sur la tête à coups de poêle et de bouteille.

Lors de ses réquisitions, l'avocate générale, Elsa Casassa, a insisté sur «la sauvagerie, l'acharnement» du mis en cause, mais aussi sur «la fin terrifiante, lente et violente» connue par la trentenaire.