Béziers : un jeune homme est mort écrasé et traîné sur une trentaine de mètres

Ce mercredi 29 mai au soir, un jeune homme de 19 ans est décédé à Béziers. Écrasé par un de ses complices sur un point de deal, il a été trainé sur d’une trentaine de mètres.

Il est décédé après être passé sous la voiture de son complice. Ce mercredi 29 mai au soir, un jeune homme âgé de 19 ans a été retrouvé mort, sur un point de deal dans le quartier de La Devèze à Béziers. Selon le procureur de la ville, Raphaël Balland, le véhicule aurait été «récemment volé dans l’Aude», a-t-il indiqué dans un communiqué ce jeudi 30 mai.

La victime, connue des services de justice pour «infractions à la législation sur les stupéfiants», serait sortie de la voiture arrivée en trombe dans le quartier, tirant avec une arme à feu sur les piétons. Selon le média Métropolitain, «un mouvement de panique» aurait suivi les coups de feu.

Dans la confusion, le complique au volant aurait démarré la voiture pour prendre la fuite, écrasant l'homme armé et le traînant sur une trentaine de mètres. Le pistolet-mitrailleur, un type Scorpion, a été retrouvé non loin de la scène, a annoncé le parquet.

Deux suspects interpellés

Parmi les quatre autres passagers, deux ont été rapidement interpellés par la BAC. L’un a tenté de fuir à pied, l’autre en stop. Également connus de la justice pour des trafics de stupéfiants, les deux hommes seraient âgés de 20 et 28 ans. Ils ont été placés en garde à vue et seraient visés pour «homicide involontaire» et «association de malfaiteurs».

Les deux autres passagers de véhicule sont toujours activement recherchés. L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Montpellier, qui cherche à «déterminer le déroulement des faits» et «identifier les protagonistes».

En février, deux opérations «Place nette» avaient eu lieu à Béziers. Le préfet, François-Xavier Lauch, avait alors affirmé que le deal avait «cessé dans la cité de La Devèze».