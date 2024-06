Tableau de Claude Monet dégradé au Musée d'Orsay : la militante de Riposte alimentaire placée en garde à vue

Une militante du groupe Riposte alimentaire a été placée en garde à vue ce samedi 1er juin après avoir recouvert le tableau Les Coquelicots de Claude Monet, au Musée d'Orsay, à Paris. Elle a collé une version «cauchemardesque» et futuriste de l'oeuvre sur l'original.

«Ce tableau cauchemardesque devant nous, c'est ce qui nous attend si aucune alternative n'est mise en place ! A +4 °C, c'est l'enfer qui nous attend», a déclamé une militante écologiste de Riposte alimentaire, ce samedi 1er juin, au musée d'Orsay, à Paris. Elle a été interpellée, puis placée en garde à vue après avoir collé une version alternative des Coquelicots de Claude Monet sur l'oeuvre originale.

D'après la police, cette jeune femme a «recouvert» ce tableau, qui figure des promeneurs à ombrelle dans un champ de coquelicots en fleur, puis «collé ses mains sur l'oeuvre». Une vidéo postée sur X par le collectif Riposte alimentaire la montre en train d'appliquer sur la peinture un poster adhésif représentant Les Coquelicots s'ils avaient été peints en 2100.

La militante était vêtue d'un tee-shirt portant l'inscription «+4 °C», en référence à la hausse de température prévue par le gouvernement en France d'ici à cette date. «On est Riposte alimentaire, on demande la mise en place de la Sécurité sociale et de l’alimentation. Il nous faut une alternative à la hauteur de l’urgence sociale et climatique», a-t-elle déclaré.

ACTION EN COURS - PARIS





Samedi 1er Juin, 10h





Une citoyenne engagée avec la campagne Riposte Alimentaire a recouvert le tableau "Les Coquelicots” d'une version cauchemardesque du même tableau, représentant un champ de coquelicots en 2100. #A22Network #RiposteAlimentaire [1] pic.twitter.com/SpHbfuTI0r — Riposte Alimentaire (@riposte_alim) June 1, 2024

Sur X, le collectif a détaillé les motivations de cette action, expliquant qu'«à +4 °C en 2100, le sud de l'Europe ressemblerait au Sahara, la neige disparaitrait de la chaîne de l'Himalaya, la mousson du nord de l'Inde serait déréglée, impactant considérablement son agriculture». «La liste de ces cas glaçants pourrait être très longue», ajoutent les militants.

Ces derniers dénoncent un «système agricole productiviste et écocide», responsable d'une large part des émissions de gaz à effet de serre et «d'une surexploitation des ressources en eau douce» selon eux.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a dénoncé une action de la part d'«iconoclastes» sur son compte X. «Cette destruction de l'Art par des délinquants ne peut en rien être justifiée. Elle doit cesser !», a-t-elle déclaré, ajoutant avoir «saisi le ministre de la Justice pour une politique pénale adaptée à cette nouvelle forme de délinquance qui s’attaque à l’aspect le plus noble de notre cohésion : la culture !»

Le mouvement écologiste avait déjà revendiqué en janvier un jet de soupe sur la vitre protégeant La Joconde au Louvre, puis contre le tableau du Printemps de Monet au Musée des Beaux Arts de Lyon, en février. En avril, deux militants soupçonnés de vouloir mener une action avaient été arrêtés à l'entrée du Musée d'Orsay puis, début mai, d'autres avaient collé des affichettes autour de La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, exposée au Louvre.