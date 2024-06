Seine-Saint-Denis : trois personnes mises en examen pour l’explosion d’une grenade

Trois personnes dont un mineur ont été mises en examen pour leur implication dans l'explosion d'une grenade la semaine dernière à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ce samedi 1er juin. Un cycliste a été grièvement blessé.

Arrêtés mardi, les trois suspects incarcérés pour l'explosion d'une grenade la semaine dernière à Aubervilliers ont été mis en examen ce samedi 1er juin. L'engin explosif utilisé, une «grenade défensive de type M52 yougoslave» a grièvement blessé un cycliste.

D'après le parquet de Bobigny, l'un des trois mis en cause est un mineur âgé de 17 ans. A l'instar de ses deux compagnons, il a été mis en examen pour tentative d'assassinat en bande organisée, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et détention d’arme de catégorie A.

Selon Eric Mathais, procureur de Bobigny, les investigations «ont permis de déterminer que les auteurs circulaient à vélo lors du lancement de la grenade», le 23 mai vers 20h30. L'explosion a causé des dégâts sur des véhicules et un restaurant mais, surtout, deux personnes ont été blessées.

Une femme de 41 ans a eu un doigt fracturé et un homme de 40 ans, lui aussi à vélo, a été plus gravement touché. Blessé au visage et au bras droit, il a vu son pronostic vital longtemps engagé. Il est désormais sorti du coma mais ne peut toujours pas être entendu par la police.