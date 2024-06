«Je ne sais plus si je suis hyper énervée ou en pleine lassitude» : 120 caravanes forcent l’entrée du stade de Blanquefort, la maire dépassée

La maire de Blanquefort, près de Bordeaux en Gironde, a eu la désagréable surprise de découvrir, ce dimanche 2 juin, que 120 caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage, s'étaient installées illégalement sur le stade de la commune.

Un ras-le-bol des élus. Ce dimanche 2 juin, 120 caravanes ont forcé l'entrée du stade, la commune de Blanquefort en Gironde, pour s'y installer illégalement. Cette intrusion a eu lieu alors que la ville accueillait son festival culturel, l'Échappée Belle.

L'été dernier, la commune, au nord de Bordeaux, avait fait face à la même situation, au grand désarroi de sa maire socialiste, Véronique Ferreira, qui a fait part de la situation sur Facebook.

«Hyper énervée ou en grande lassitude, je ne sais plus», a-t-elle écrit ce dimanche. Dépassée par les événements, l'élue a expliqué : «Deux heures et demie de discussions, 20 coups de téléphone, une aire libre de trouvée, à Lesparre…. Et rien ! Incapacité des pouvoirs publics à empêcher l’installation ! Une fois de plus, le maire se retrouve seul.»

Face à la répétition de ces installations illégales de caravanes à Blanquefort mais aussi dans d'autres communes, l'élue socialiste a indiqué souhaiter «une vraie procédure», autre que celle du référé, qui prend beaucoup de temps.

«Alors oui, je vais suivre la procédure, oui, je la connais et oui, j'en ai marre !», a conclu Véronique Ferreira résignée, qui a fait savoir que d'autres installations illégales de caravanes avaient lieu en ce moment dans la région.