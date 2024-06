Enfants percutés à La Rochelle : «La conductrice n'a pas freiné», témoigne un riverain horrifié

Un groupe d'enfants circulant à vélo a été percuté par un véhicule conduit par une femme de 83 ans ce mercredi 5 juin à La Rochelle (Charente-Maritime). Un témoin de l'accident, encore sous le choc, a confié à CNEWS que «la conductrice n'a pas freiné».

Trois enfants sont toujours dans un état grave après avoir été percutés par une voiture ce mercredi 5 juin, alors qu'ils circulaient à vélo dans La Rochelle (Charente-Maritime). L'accident, qui a impliqué 12 enfants au total, a causé un «choc effroyable», selon un témoin interrogé par CNEWS.

Ce dernier était dans son jardin au moment des faits et a vu la voiture impliquée, de couleur jaune, venir percuter un autre véhicule stationné devant chez lui. «J'ai vu un ou deux vélos voler, avec une petite-fille qui est tombée plus loin», raconte-t-il.

Le témoin décrit une scène traumatisante «avec tous les enfants au sol, les vélos tordus» et «les gens qui criaient». D'après cet homme, qui a prévenu la police et les pompiers, la conductrice du véhicule impliqué «a continué sa route et a été arrêtée un peu plus loin» mais «elle n'a pas freiné».

Une petite fille en «urgence extrême»

Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, a indiqué que les enfants percutés, âgés de 8 à 11 ans, se rendaient à une course d'orientation dans le cadre d'un centre aéré. Ils étaient casqués, dotés de gilets réfléchissants et encadrés par deux accompagnateurs.

Sept ont été blessés, dont trois gravement. Une petite fille en «urgence extrême» a notamment été évacuée par hélicoptère et hospitalisée à Tours (Indre-et-Loire). Deux autres enfant sont «en urgence absolue», dont un a été évacué à Poitiers. Les quatre blessés restants, en «urgence relative», ont été hospitalisés à La Rochelle.

Le communiqué du parquet indique qu'ils ont été percutés par une Twingo de couleur jaune, sur une voie à double sens de circulation. La conductrice de 83 ans a été testée «négative à l'alcoolémie et aux stupéfiants». Elle a dans un premier temps été placée en garde à vue mais cette dernière a été levée «pour incompatibilité médicale». Selon le procureur, «elle est hospitalisée et pas encore auditionable».

Une enquête pour blessures involontaires a été ouverte et confiée à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de La Rochelle. Les enquêteurs cherchent à s'appuyer sur des témoignages et d'éventuelles images de caméras de surveillance pour déterminer les circonstances de l'accident.