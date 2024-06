La Rochelle : plusieurs enfants à vélo percutés par une voiture, 6 blessés dont 3 graves

Plusieurs enfants circulant à vélo ont été percutés par une voiture ce mercredi 5 juin, à La Rochelle (Charente-Maritime). On dénombre six blessés dont trois graves.

Alors qu'ils circulaient à vélo, plusieurs enfants ont été percutés par un véhicule à La Rochelle (Charente-Maritime), ce mercredi 5 juin. Selon la préfecture et les pompiers, l'accident s'est produit à un carrefour et a impliqué 12 jeunes cyclistes d'un centre de loisirs communal. Six d'entre eux ont été blessés, dont trois gravement.

Parmi ces derniers, l'un d'eux, sérieusement touché, a été héliporté vers le CHU de Poitiers (Vienne). D'après Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime, deux autres enfants sont en «urgence absolue» et les trois autres blessés sont en «urgence relative».

Le groupe se rendait dans un parc public où une course d'orientation devait avoir lieu. La collision s'est produite vers 10h ce mercredi matin, à proximité du centre-ville. Une équipe de 32 pompiers a été mobilisée sur place, avec sept ambulances et divers véhicules d'intervention venus porter secours aux blessés.

La mairie de La Rochelle a précisé que ces enfants étaient accompagnés de deux animateurs et «avaient l'habitude de se déplacer» ainsi, à vélo. Emmanuel Cayron a évoqué une «petite voiture impliquée» et annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de «faire le point sur les circonstances de l'accident».