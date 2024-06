Paris : la garde à vue des lycéens soupçonnés de violences dans le lycée Hélène-Boucher levée

La cinquantaine de personnes qui se trouvait toujours en garde à vue ce vendredi matin suite à des dégradations et des violences commises jeudi soir dans le lycée Hélène-Boucher à Paris a été libérée dans la soirée.

Ils ont été libérés. Ce vendredi 7 juin, une cinquantaine de lycéens parisiens ont été remis en liberté. La veille, ils avaient investi le lycée Hélène-Boucher, situé dans le 20e arrondissement de Paris, vers 18h40, en soutien au peuple palestinien. Ils s'étaient introduits dans l'établissement, avant de dégrader les deux premiers étages du lycée puis de se barricader à l’aide de chaises et de tables dans une salle de classe, a appris CNEWS auprès de sources policières.

«une répression sans commune mesure»

Dans un communiqué commun, la CGT, FSU, Solidaires et plusieurs organisations de jeunesse dont l'Unef ont dénoncé vendredi «une répression sans commune mesure» contre ces lycéens, dans «un contexte de plus en plus autoritaire».

Dans la matinée du 7 juin, bis repetita. Une quarantaine d’individus se sont à nouveau regroupés devant le bâtiment, cette fois sans violences. Six voitures de police étaient présentes sur place, et plusieurs dizaines de policiers étaient mobilisés lors de l'opération, d'après nos sources.

Lors des incidents survenus la veille, deux agents de sécurité avaient été pris à partie. Les individus ont été, dans la foulée, interpellés et placés en garde à vue. Le responsable de l'établissement et les deux agents blessés ont porté plainte. Les suspect étaient toujours en garde à vue dans la matinée de vendredi, avant d'être remis en liberté dans la soirée.