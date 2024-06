Roissy : l'Ukraino-Russe soupçonné d'avoir projeté une action violente mis en examen

Soupçonné d'avoir projeté une action violente en France, un jeune homme ukraino-russe a été mis en examen à Paris ce vendredi après-midi. Ce dernier avait été retrouvé blessé dans une chambre d'hôtel à Roissy (Val-d'Oise).

Il comparaît actuellement devant un juge des libertés et de la détention, qui doit décider de sa détention provisoire ou non. Selon le Parquet national antiterroriste, le suspect d’origine russe et ukrainienne a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle et pour détention de substance ou explosif en vue de préparer une destruction ou une atteinte aux personnes, en relation avec une entreprise terroriste.

Ce jeune homme, originaire du Donbass et «récemment» arrivé en France d'après une source proche de l'enquête, a été repéré par les enquêteurs fortuitement : il s'était blessé à la tête avec un engin explosif dans sa chambre d'hôtel à Roissy (Val-d'Oise), nécessitant l'intervention des pompiers. Cheveux et barbe châtains clair, l’homme de 26 ans est apparu dans le box le visage rougi et brûlé, l'avant-bras gauche bandé, séquelles de ces blessures qui ont attiré l'attention des policiers.

Après avoir reçu des soins, il avait été placé en garde à vue pendant quatre jours à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le Pnat.

Un juge d'instruction est désormais saisi pour «déterminer les contours exacts de son projet» et d'éventuelles complicités. Par ailleurs, d'après une source proche de l'enquête, le suspect afficherait un «engagement pro-russe» après avoir «combattu pendant deux ans au sein de l'armée russe».