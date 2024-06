Rennes : deux personnes blessées au couteau dans un McDonald’s

Deux clients d’un restaurant McDonald’s de Rennes (Ille-et-Vilaine) ont été agressés au couteau samedi soir, après avoir tenté de s’interposer dans une altercation entre un groupe d’individus et une serveuse.

Une altercation a éclaté au sein d’un restaurant McDonald’s, rue de Fougères à Rennes, dans la soirée de ce samedi 8 juin.

Selon une source policière à CNEWS, un groupe d’individus a tenté de doubler d’autres clients dans la file d’attente, aux alentours de 23h. Une altercation a éclaté entre ce groupe et une serveuse du restaurant.

un pronostic vital engagé

Deux clients ont alors tenté de s’interposer, mais ont été blessés chacun d’un coup de couteau. Le pronostic vital de l’une des victimes était engagé lorsqu’elle a été prise en charge par les secours.

Trois suspects ont été interpellés. Ils sont âgés 20, 18 et 16 ans. Le plus âgé est né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et les deux autres à Mayotte.