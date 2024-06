Isère : le corps d'une randonneuse de 40 ans retrouvé dans une rivière

Le parquet de Grenoble a annoncé ce mardi 11 juin, que le corps de la randonneuse de 40 ans portée disparue depuis le 1er juin dans le Massif de la Chartreuse (Isère), a été retrouvé sans vie ce lundi dans la rivière Roize.

Elle aurait fait une chute mortelle. Portée disparue depuis le 1er juin dans le Massif de la Chartreusre (Isère), une randonneuse de 40 ans a été retrouvée morte hier après-midi dans le lit de la rivière Roize, selon le parquet de Grenoble.

«Il semblerait qu’après plusieurs heures de course, elle se soit égarée et ait fait une chute mortelle d’une centaine de mètres de la barre rocheuse située au-dessus de l’endroit où on a découvert son corps», a indiqué le parquet.

Un appel à témoins avait été lancé par la CRS des Alpes, unité de secours en montagne, dimanche dernier pour tenter de retrouver la quadragénaire. D’après les secours, elle n’avait plus donné signe de vie depuis le samedi 1er juin, au départ de la place de l’église sur la commune de Mont-Saint-Martin. Son véhicule avait été retrouvé le 6 juin à ce même endroit.