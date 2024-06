Mort de Rose, 5 ans : un adolescent de 16 ans condamné à la peine maximale

L'adolescent de 16 ans accusé du meurtre de la petite Rose, 5 ans, à Rambervillers (Vosges) en avril 2023, a été condamné mercredi à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, ainsi qu'à 20 années de suivi socio-judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.

Le tribunal pour enfants d'Épinal (Vosges) a rendu son verdict après trois jours de procès à huis clos. Le jeune homme, qui comparaissait libre, a été reconnu coupable du meurtre de Rose.

Cet adolescent de 16 ans a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale. Le condamné fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire renforcé pendant 20 ans à sa sortie de prison selon les réquisitions du parquet. Le jeune homme n'a pas eu de réaction lors de la lecture du verdict.

Le rappel des faits

Selon l'enquête, Rose jouait dans un parc avant d'être repérée par le meurtrier présumé. Il l'aurait alors emmené chez lui, à quelques centaines de mètres seulement, pour lui «montrer un chaton». Lors d'une reconstitution, il avait reconnu avoir maintenu la tête de la petite fille sous l'eau, dans sa baignoire. Les analyses avaient néanmoins écarté l'hypothèse d'un viol.

Un profil particulièrement inquiétant

Déjà connu de la justice pour des faits d'agression sexuelle, le jeune homme avait été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, dans l'une de ces affaires en mars 2024.

L'adolescent est aussi visé par la plainte d'une ancienne camarade de classe, dont l'âge reste inconnu pour le moment. La victime a dénoncé un viol qui aurait eu lieu au domicile même du suspect. Les faits remonteraient au mois de février 2022, soit un peu plus d'un an avant le meurtre de Rose. La plainte, quant à elle, a été déposée à la fin du mois d'avril 2024.

Cet adolescent était à peine âgé de 14 ans au moment du meurtre de Rose. S'il a nié toute préméditation pour cet homicide, une expertise avait permis d'établir «un risque de récidive significatif».

Déjà connu pour des faits d'agression et de viol

En février 2022, il avait été mis en examen pour le viol et l'agression de deux garçons, toujours dans la ville de Rambervillers. Le jeune homme aurait dirigé trois enfants, âgés de 9, 11 et 12 ans, vers un bosquet isolé. Il aurait alors attaché les deux plus âgés à un arbre. L'un a été violé, l'autre agressé sexuellement. Le plus jeune aurait été témoin de la scène.

Après sa mise en examen initiale pour ces faits, l'adolescent avait été placé en centre éducatif fermé hors du département. Mais, un an plus tard, son placement avait été levé : il avait donc pu rejoindre sa commune pour vivre avec sa mère en février 2023, soit quelques mois seulement avant le meurtre de Rose.