Attentat de Nice en 2016 : les deux accusés condamnés en appel à 18 ans de prison

Le procès en appel de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 se tenait ce jeudi 13 juin, dans la soirée. Les deux accusés sont condamnés à 18 ans de prison assortis d'une peine de sûreté des deux tiers.

Accusés d'avoir apporté «un soutien logistique et idéologique» à l'auteur de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, Chokri Chafroud et Mohamed Ghraieb ont connu leur sentance ce jeudi 13 juin, 18 ans de prison, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers. Le parquet réclamait une peine de 20 ans de réclusion criminelle, soit le maximum légal encouru, à l'encontre de ces deux hommes poursuivis en appel pour association de malfaiteurs terroriste.

En première instance, le parquet avait demandé 15 ans de réclusion contre ces deux amis de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, auteur de l'attentat au camion-bélier qui a fait 86 morts sur la promenade des Anglais le soir du feu d'artifice. Ils avaient finalement été condamnés à 18 ans de réclusion criminelle, avant de faire appel.

Lors de l'audience devant la cour d'assises spéciales de Paris, lundi, l'avocate Naïma Rudloff a dénoncé «le sens moral défaillant», «la duplicité» et le «manque de collaboration avec la justice» des deux accusés.

Elle leur avait aussi reproché de n'avoir manifesté «aucune empathie pour les victimes» et avait demandé à ce que la peine réclamée soit assortie d'une période de sûreté des deux tiers ainsi que d'une interdiction définitive du territoire pour Chokri Chafroud, de nationalité tunisienne.

Mohamed Ghraieb, 48 ans, et Chokri Chafroud, 44 ans, étaient des proches de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, le chauffeur-livreur tunisien de 31 ans qui a délibérément foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais pour assister au feu d'artifice du 14 juillet, au volant d'un camion de 19 tonnes.

La défense demande l'acquittement

Quelques jours avant le massacre, les deux hommes avaient été invités à tour de rôle, par Lahouaiej-Bouhlel, à monter dans ce camion. L'auteur de l'attentat est le grand absent du procès car il a été neutralisé par la police après avoir causé la mort de 86 personnes dont une quinzaine d'enfants. Plus de 450 personnes ont par ailleurs été blessées dans l'attentat.

Les deux accusés on toujours assuré qu'ils ne connassaient pas les intentions meurtrières de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Mercredi, leurs avocats ont plaidé leur cause, déplorant une justice «aveuglée par des considérations politiques, la pression médiatique, l'opinion publique et la souffrance des victimes».

Selon la défense, le dossier reposait sur des «fantasmes» et des «hypothèses» plutôt que sur des faits avérés et les avocats de Mohamed Ghraieb demandaient l'acquittement de leur client.

Me Martin Méchin, qui défend Chokri Chafroud, avait quant à lui demandé une décision qui ne soit «ni morale, ni éthique, ni philosophique, ni politique mais froidement juridique».