Courbevoie : trois jeunes déferés en vue d'une mise en examen après le viol d'une jeune fille juive de 12 ans

Une enquête pour viol en réunion aggravé sur une mineure de moins de 15 ans a été ouverte dans le département des Hauts-de-Seine. Trois garçons, également mineurs, ont été appréhendés et ont comparu devant la juge d'instruction ce mardi après-midi, en vue d'une mise en examen ce jeudi.

Trois jeunes individus, âgés entre 12 et 13 ans, ont été déférés devant un juge d'instruction ce mardi après-midi. Selon une source judiciaire à CNEWS, ils sont suspectés de plusieurs crimes graves commis sur une mineure de moins de 15 ans, notamment viol aggravé, agression sexuelle aggravée, tentative d’extorsion, atteinte à l’intimité de la vie privée, menace de mort, de violences et d’injures.

Les deux dernières infractions sont aggravées par le fait qu'elles ont été commises en raison de l'appartenance de la victime à la religion juive. Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été émises pour les mineurs susceptibles d'être incarcérés.

viol en réunion sur une enfant de 12 ans

L'histoire remonte il y a quelques jours. Le 15 juin dernier, vers 19h40, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête pour viol aggravé sur mineur de 15 ans. Cette action fait suite aux accusations portées par une jeune fille de 12 ans contre trois mineurs.

Ce sont les parents de cette enfant qui ont d'abord appelé la police samedi que leur fille n'était pas rentrée d'une sortie pour voir des amis. L'enfant a finit par revenir chez elle et a dit à ses parents qu'elle avait été violée par trois jeunes, dont un qu'elle connaît.

Dans le récit qu'elle a fait à la police, consulté par CNEWS, elle explique qu'en revenant de voir ses amis, elle a traversé le parc en bas de chez elle et croisé deux jeunes dont l'un qu'elle connaît et qui l'ont forcée à les suivre jusqu'à un local désaffecté. Un troisième garçon les a rejoint.

menacée de mort parce qu'elle était juive, selon le témoignage de la victime

Là, selon son récit, un des jeunes lui a posé des questions sur sa religion juive. Il lui a demandé pourquoi elle ne dit pas qu'elle est juive. Elle dit avoir répondu qu'elle voulait se protéger pour éviter d'être agressée.

La victime a ensuite expliqué aux policiers que ce jeune lui a parlé d'Israël, l'a insultée de sale juive, avant de lui porter des coups, de la jetter au sol et lui tirer les cheveux. Il lui aurait touché la poitrine, l'a menacée de la brûler avec un briquet et lui a renversé une bouteille d'eau sur la tête. Puis, elle a indiqué que deux des trois garçons l'ont violée et que l'un d'eux a filmé les faits.

Enfin, l'un des garçons du trio l'a menacée de mort si elle allait parler à la police, tout en lui ordonnant de lui donner 200 euros le lendemain, la menacant de représailles si elle ne le faisait pas.

L'enquête a d'abord été confiée au commissariat de Courbevoie avant d'être transférée, ce dimanche 16 juin, à la brigade territoriale de protection de la famille des Hauts-de-Seine.

Ce lundi 17 juin, en milieu de journée, les trois jeunes garçons ont été placés en garde à vue et retenus en fonction de leur âge, en vue d'une mise en examen ce jeudi.