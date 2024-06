Viol d'une jeune fille juive à Courbevoie : Jean-Luc Mélenchon se dit «horrifié» et dénonce le «racisme antisémite»

Ce mercredi, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise (LFI), a dénoncé «le racisme antisémite» après le viol d'une jeune fille juive de 12 ans à Courbevoie (Hauts-de-Seine), qui a conduit à la mise en examen de deux adolescents, une réaction inattendue de la part du fondateur de LFI.

La cheffe de file du Rassemblement national Marine Le Pen a dénoncé «l'agression antisémite et le viol d'une enfant de 12 ans» en raison de sa religion juive à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, fustigeant dans la foulée «la stigmatisation des juifs» par «l'extrême gauche» via «l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien».

Mais coup de théâtre, Jean-Luc Mélenchon, qui affirmait que l'antisémitisme était «résiduel en France» et «totalement absent des rassemblements populaires», s'est aujourd'hui insurgé contre le racisme antisémite en France.

Alors que Pascal Praud s'est étonné en déclarant sur le plateau d'Europe 1 ce matin : «Où êtes-vous la gauche ? Personne ne réagit !», le fondateur de LFI a pris la parole sur X (anciennement Twitter), affirmant être «horrifié par ce viol» et dénonçant un acte de «racisme antisémite».

Horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge, et du racisme antisémite. Solidarite et pensées émues pour la victime et ses proches. J'espère que les soins secours et…

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 19, 2024