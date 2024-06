Loiret : un homme se faisant passer pour un policier pour agresser sexuellement des jeunes femmes placé en détention provisoire

Un homme d’une quarantaine d’années a été arrêté vendredi 14 juin à Orléans après s’être fait passer pour un policier pour agresser sexuellement des jeunes femmes. Un appel à témoins a été lancé, ce jeudi 20 juin, par le parquet pour retrouver, potentiellement, d’autres victimes.

Dans un communiqué publié ce jeudi 20 juin, le parquet d’Orléans a indiqué qu’un homme a été arrêté, vendredi 14 juin, à la suite d’une plainte déposée la veille par une jeune femme indiquant qu’un individu «porteur d’une chasuble et d’un brassard "police" l’avait contraint à monter dans son véhicule» sur la commune de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret.

L’homme a, ensuite, tenté «de lui imposer une relation sexuelle, prétextant lui reprocher la commission d’infractions à la sécurité routière», a indiqué le parquet d’Orléans. Une enquête en flagrance a alors été ouverte «des chefs d’enlèvement et séquestration et de tentative de viol» et confiée au service local de police judiciaire et au service interdépartemental de police judiciaire de la direction interdépartementale de la police nationale du Loiret.

Originaire de région parisienne

En moins de 24 heures, un homme a été identifié par les enquêteurs «grâce au relevé partiel d’une plaque d’immatriculation et à d’autres investigations». L’individu, âgé de 43 ans, est originaire de la région parisienne, et plus précisément du Val-de-Marne.

Et ce n’est pas tout car, dans le même temps, une autre victime s’est présentée à la gendarmerie indiquant qu’elle avait été abordée par ce même homme.

Le suspect a finalement été interpellé vendredi 14 juin par les officiers de police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale du Val-de-Marne et placé en garde à vue dans la foulée. Durant celle-ci, il a «partiellement reconnu les faits devant les enquêteurs, réfutant toutefois avoir usé de contrainte sur les victimes», précise le ministère public.

Un appel à témoins lancé par le parquet ce jeudi

Au lendemain de l’arrestation du suspect, soit samedi 15 juin, une information judiciaire a été ouverte des chefs de «tentative de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime ou un délit, port de costume ressemblant à un uniforme de police pour commettre un crime ou un délit et usage public de véhicule pouvant créer une méprise avec ceux de la police pour commettre un crime ou un délit».

À la suite de celle-ci, le quadragénaire a été mis en examen et placé en détention provisoire. En parallèle, le parquet a lancé, ce jeudi 20 juin, un appel à témoins pour tenter de trouver d’autres éventuelles victimes ayant fait face aux agissements du mis en cause.

«Toute personne, victime ou témoin, des faits se rapprochant à l’information judiciaire en cours est invitée à contacter le commissariat de police d’Orléans au 02.38.24.30.00», a conclu le parquet.