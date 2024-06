«Sale chrétien, sale juif» : un enfant de 10 ans victime d'insultes à caractère religieux à Alfortville

Un jeune garçon de 10 ans été victime d’insultes à caractère religieux en pleine rue à Alfortville (Val-de-Marne), par deux enfants âgés de 11 ans, a appris CNEWS ce jeudi 20 juin, auprès du parquet de Créteil. Une enquête a été ouverte.

Le parquet de Créteil a ouvert une enquête après des injures à caractère religieux, survenues à Alfortville (Val-de-Marne) mecredi 19 juin, a appris CNEWS par le parquet ce jeudi.

Un mineur âgé de 10 ans a signalé à ses parents en avoir été la cible d'insultes dans la rue, de la part de deux adolescents.

Selon son récit, le petit garçon, qui portait une croix, a été suivi par deux autres enfants de 11 ans, qui l'auraient insulté de «sale chrétien», et de «sale juif», avant de lui dire qu'il méritait de se faire écraser au vu de sa religion.

La victime et sa famille ont déposé plainte. Une enquête a été ouverte et a déjà permis d'identifier les deux enfants mis en cause, qui doivent être entendus par le service enquêteur du commissariat d'Alfortville.

Un autre crime antisémite entre enfants

Cette agression à caractère antisémite survient quatre jours après le viol d'une fillette juive, âgée de 12 ans, physiquement et sexuellement agressée par trois jeunes garçons.

Là encore, cette violente agression a d'autant plus choqué par la jeunesse des trois agresseurs, âgés de 12 et 13 ans. Les deux garçons de 13 ans ont été écroués mardi, tandis que le troisième suspect de 12 ans a été placé sous statut de témoin assisté pour viol et a été mis en examen.

Ce crime a choqué au sein et au delà de la diaspora juive française, qui déplore et dénonce un climat insupportable en raison d'un antisémitisme latent, renforcé par l'instrumentalisation des conflits internationaux.

Plusieurs personnes s'étaient réunies à Paris dans la soirée du mercredi 19 juin, à l'appel du collectif «Nous vivrons», pour rendre hommage à la jeune victime.