Deux-Sèvres : un mort et un blessé grave à l'arme blanche après une rixe à Niort

Une altercation qui tourne au drame. Lors d’une rixe qui s’est produite dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Port-Boinot à Niort (Deux-Sèvres), un homme de 18 ans a été tué et un autre du même âge a été grièvement blessé.

«Il s'agit d'une rixe impliquant plusieurs personnes. L'une d'elles a sorti un couteau qui a blessé deux personnes», dont l'une mortellement, a expliqué une source policière, précisant que le ou les auteurs étaient toujours recherchés.

Les pompiers sont arrivés sur les lieux à 3h25 pour «porter secours à (ces) deux hommes blessés à l'arme blanche quelques minutes plus tôt», a détaillé Julien Wattebled, procureur de la République à Niort, dans un communiqué confirmant une information du quotidien La Nouvelle République.

Les deux victimes ont été évacuées à l'hôpital, où le décès d'un jeune homme âgé de 18 ans a été constaté à 4h30. L'autre victime a été opérée en urgence avec un pronostic vital engagé. Son état reste à ce stade «grave mais stabilisé», selon le procureur.

Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre, confiée au commissariat de Niort et au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ 86), division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Poitiers.

«Tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier le ou les auteurs de ces faits et pour comprendre leur origine», a expliqué le parquet, avant de lancer un appel à témoins.