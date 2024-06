Deux-Sèvres : deux suspects en garde à vue après une rixe mortelle à Niort

Le parquet de Niort (Deux-Sèvres) a annoncé ce lundi 24 juin le placement en garde à vue de deux individus de 20 ans, après une rixe qui a fait un mort et un blessé à l'arme blanche ce week-end.

Ils se sont rendus. Deux hommes âgés de 20 ans, ont été placés en garde à vue, a-t-on appris du parquet ce lundi, à la suite d'une rixe mortelle ayant éclaté dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 juin à Niort (Deux-Sèvres).

«Deux hommes sont venus se livrer (dimanche soir) au commissariat de police de Niort en reconnaissant être impliqués dans la mort et les blessures graves survenues le matin même», a déclaré dans un communiqué Julien Wattebled, procureur de la République à Niort. Ils ont été placés en garde à vue des chefs de meurtre et tentative de meurtre par les enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Poitiers.

Les deux mis en cause sont inconnus de la justice, a ajouté le parquet, tout comme les victimes, selon une source policière. «Ils encourent 30 ans de réclusion criminelle mais restent présumés innocents», a souligné le procureur.

Une enquête ouverte

Pour rappel, cette interpellation intervient après une rixe impliquant plusieurs personnes survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier en reconversion de Port-Boinot, ancienne friche industrielle du centre de Niort. «Il s'agit d'une rixe impliquant plusieurs personnes. L'une d'elles a sorti un couteau qui a blessé deux personnes», dont l'une mortellement, a expliqué une source policière, précisant que le ou les auteurs étaient toujours recherchés.

Les pompiers étaient arrivés sur les lieux à 3h25 pour «porter secours à (ces) deux hommes blessés à l'arme blanche quelques minutes plus tôt», a détaillé le procureur dans un communiqué, confirmant une information du quotidien La Nouvelle République.

Les deux victimes avaient été évacuées à l'hôpital, où le décès d'un jeune homme âgé de 18 ans a été constaté à 4h30. L'autre victime a été opérée en urgence avec un pronostic vital engagé. Son état était «grave mais stabilisé» dimanche en fin d'après-midi, selon le parquet.

Le parquet a ouvert une enquête pour meurtre et tentative de meurtre, confiée au commissariat de Niort et au service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ 86), division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Poitiers. «Les auditions et investigations se poursuivent pour déterminer précisément l'origine de l'altercation et son déroulement exact», a précisé lundi Julien Wattebled.