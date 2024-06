Drôme : policiers blessés, suspect interpellé… Ce que l’on sait du refus d’obtempérer à Valence

Deux policiers ont été blessés, ce mardi 25 juin à Valence (Drôme), à la suite d’un choc frontal entre leur véhicule et celui d’un chauffard ayant refusé d’obtempérer, a appris CNEWS. Ils ont été hospitalisés. Le fuyard a été interpellé.

Après avoir refusé d’obtempérer, un chauffard a été pris en chasse par les motards de la police municipale, ce mardi 25 juin, à Valence, dans la Drôme. Alors que l’homme a été intercepté à la hauteur de la route de Malissard, la police nationale a été contactée afin de venir en renfort.

Lors de cette intervention, «un choc frontal entre le véhicule de police venue en renfort et celui du fuyard a occasionné des blessures à deux agents sur les quatre présents dans la voiture», a indiqué la mairie de Valence dans un communiqué.

Selon nos confrères de France Bleu, les deux policiers souffrent de douleurs au dos et au basin pour l’un, et à la tête pour le second. Ils ont été conduits à l’hôpital.

Une conduite sous l'emprise de la drogue et de l'alcool

De son côté, le fuyard a été interpellé. Selon les informations fournies par la mairie de Valence, le suspect «était vraisemblablement sous l’emprise de la drogue et de l’alcool». Il s’agit d’un homme très défavorablement connu des services de police pour être notamment impliqué dans différents trafics.

«Je me félicite de l'interpellation de ce délinquant récidiviste dont j'espère qu'il sera enfin condamné avec la plus grande fermeté, maintenant qu'il est sous le coup de cinq nouveaux chefs d'accusation», a réagi le maire de Valence, Nicolas Daragon.

«Il n'est pas tolérable que de tels individus puissent poursuivre ainsi leurs exactions sans être poursuivis et punis à la hauteur de leurs actes», a-t-il ajouté.