Marseille : un homme, percuté par une voiture à la suite d’un refus d’obtempérer, hospitalisé, son pronostic vital engagé

Dans la nuit de mardi 25 à mercredi 26 juin, un homme, voulant fuir un contrôle de police, a été renversé par un automobiliste dans le 16e arrondissement de Marseille, a appris CNEWS de source policière et du parquet. Il a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.

Les faits se sont déroulés peu avant 3h du matin. Un homme, en fuite après un refus d’obtempérer, a été renversé dans le 16e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône) dans la nuit de mardi 25 à mercredi 26 juin, ont confirmé à CNEWS une source policière ainsi que le parquet.

Poursuivi par les policiers, l'homme, à bord de son véhicule, a pris tous les risques sur la route avant de lâcher son automobile et de prendre la fuite à pied. Il a ensuite été percuté par une autre voiture conduite par son ami. Au cours de l'accident, l'homme aurait été projeté contre un poteau et aurait eu le bras arraché.

À proximité de son corps, les policiers ont retrouvé une sacoche contenant une cagoule, un arme de poing de calibre 45 avec chargeur entièrement garni, une cartouche non chambrée ainsi que quatre téléphones. Toujours selon nos informations, l'individu a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.

Concernant l'automobiliste, ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue, a précise la source policière à CNEWS. Il s'est avéré que son véhicule n'était pas assuré.

En garde à vue, il a déclaré avoir passé la soirée avec la victime et l'avoir quitté pour rejoindre sa compagne. De fausses pièces de deux euros, liées à une autre affaire d'enlèvement et de séquestration et semblables à celles retrouvées sur les lieux de l'accident, auraient également été découvertes.

Le parquet de Marseille a été saisi des faits.