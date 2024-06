Meurthe-et-Moselle : un surveillant de la maison d'arrêt à Nancy mis en examen pour trafic avec des détenus

Un surveillant de la maison d'arrêt de Nancy soupçonné d'avoir rendu des services à des détenus contre rémunération a été mis en examen et placé en détention provisoire ce mercredi.

L'homme a été mis en examen ce mercredi 26 juin. Surveillant à la maison d’arrêt de Nancy depuis près de 10 ans, plusieurs chefs d’accusation ont été retenus contre lui. Outre la «détention, le transport et la cession de stupéfiants», l’agent pénitentiaire de 36 ans est accusé de «remise illicite d'objets à des détenus notamment des téléphones portables», et de «corruption passive par personne dépositaire de l'autorité publique et blanchiment».

Selon L'Est Républicain, 4.500 euros en numéraire auraient été retrouvés dans le cadre d'une perquisition menée au domicile de l'agent mis en cause.

Le surveillant ainsi que deux détenus de la maison d'arrêt de Nancy ont été placés en garde à vue «la semaine dernière», a par ailleurs précisé le procureur de la République de la ville. A l'issue, seul l'agent a été présenté à la justice tandis que l’information judiciaire a été ouverte le 19 juin à son encontre.

Dans le cadre d'une enquête confiée à la division de la criminalité territoriale (DCT) de la DIPN 54, les interventions sont intervenues le mardi 18 juin. Pour l’heure, une enquête a été ouverte afin d’identifier de potentiels complices au sein de la prison.