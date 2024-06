Mort de Sophie Le Tan : la décision sur le pourvoi de Jean-Marc Reiser attendue ce mercredi

La Cour de cassation se prononcera sur le pourvoi de Jean-Marc Reiser, condamné à perpétuité par la cour d’assises d’appel du Haut-Rhin le 29 juin 2023 pour l’assassinat de Sophie Le Tan.

Jean-Marc Reiser à nouveau devant la justice. En juin 2023, quatre jours après sa condamnation à la prison à vie pour le meurtre de Sophie Le Tan, l’homme de 63 ans a décidé de déposer un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’assises d’appel du Haut-Rhin. Ce mercredi, la juridiction la plus élevée en France rendra sa décision.

En septembre 2018, le corps démembré de Sophie Le Tan avait été retrouvé dans une forêt alsacienne plus d’un an après sa disparition. Une semaine plus tard, Jean-Marc Reiser, un homme au lourd passé judiciaire, avaité été interpellé. Une scie portant des traces de sang appartenant à la jeune femme de 20 ans avait été retrouvée dans la cave du sexagénaire.

Plusieurs pourvois

«On ne sait pas pour l'instant quelles sont les motivations de Jean-Marc Reiser. Il ne va rien se passer durant un mois ou deux, le temps pour lui de motiver sa requête», avait indiqué l’un des avocats de maître Emmanuel Spano. Lors de son procès en appel, Jean-Marc Reiser avait nié la notion de meurtre avec préméditation, donc d'assassinat.

A l’époque, ce dernier avait posté des annonces sur Leboncoin dans le but de louer un appartement à Schiltigheim. C’est en répondant à l’une d’entre elles que Sophie Le Tan est entrée chez lui et aurait été assassinée.

Ce n’est pas la première fois que Jean-Marc Reiser se retrouve en cassation. En 2002, l’homme avait contesté l’arrêt de la cour d’assises d’appel du Bas-Rhin qui l'avait condamné à 12 ans de prison pour deux viols. Un an plus tard, 15 années de prison lui avait été infligées aux assises de la Côte-d’Or, a rappelé le quotidien DNA.