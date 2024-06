Disparition de Camille, 15 ans, dans l’Oise : un appel à témoins lancé par la gendarmerie

Un appel à témoins a été lancé dans l'espoir de retrouver Camille, 15 ans, portée disparue depuis le 17 juin dernier. Elle aurait été vue pour la dernière fois à la gare de Beauvais (Oise).

Les parents de Camille, 15 ans, ont d'abord reçu un appel du collège de leur fille, les informant qu'elle n'était pas en classe. C'était il y a dix jours et, depuis, l'adolescente n'a plus donné signe de vie. Ce mercredi 26 juin, la gendarmerie de l'Oise a lancé un appel à temoins dans l'espoir de la retrouver.

La disparition de Camille est présentée comme une fugue et les personnes susceptibles de détenir des informations pouvant aider les enquêteurs sont invitées à contacter la gendarmerie de Breteuil au 03.44.80.27.17.

L'adolescente est de type caucasien et mince. Elle mesure 1m70, ses cheveux sont noirs et ses yeux bleus. Lundi 17 juin, elle a été déposée «vers 9h30 à la gare de Beauvais et n'a pas donné de nouvelles depuis».

[URGENT] Nous signalons la fugue de Camille DEBARBIEUX, née le 26/02/2009 à Beauvais (60). Type caucasien, mince, 1m70, cheveux noirs, yeux bleus. Disparue depuis le 17/06/2024 à la gare de Beauvais. Si vous avez des infos, contactez la COB Breteuil au 03.44.80.27.17. Merci pic.twitter.com/xw6GZE0XOe — Gendarmerie de l'Oise (@Gendarmerie_060) June 26, 2024

Auprès de l'Observateur de Beauvais, les proches de l'adolescente ont en effet expliqué qu'un «homme du village» de Breteuil, où ils résident, est venu spontanément chez eux pour leur expliquer qu'il avait lui-même emmené Camille à la gare de Beauvais, à sa demande. Il lui aurait, selon ses dires, «acheté un billet de train direction Creil avant de repartir».

La jeune fille a laissé toutes ses affaires derrière elle, téléphone et papiers d'identité compris, et ses réseaux sociaux sont restés inactifs depuis le 17 juin. Sa grande sœur, qui a fouillé le portable de la disparue à la recherche d'indices, assure n'avoir trouvé aucun «historique pour des billets de train, une destination, ni même une conversation qui ferait penser à une fugue».

Le procureur de la République de Beauvais, Frédéric Trinh, a confirmé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour disparition inquiétante. Des «réquisitions de géolocalisation» sont en cours pour tenter de retrouver Camille.