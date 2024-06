Disparition inquiétante de Laure, mère de famille de 43 ans : ce que l’on sait

Laure Zacchello, une mère de famille de 43 ans, est toujours activement recherchée dans les Pyrénées-Atlantiques depuis sa disparition le 21 juin dernier. Son ex-mari a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention ce jeudi 27 juin. Il reste néanmoins muet alors que les chances de retrouver la quarantenaire vivante s'amincissent.

La disparition de Laure Zacchello est de plus en plus inquiétante. Cette mère de famille de 43 ans n'a plus donné signe de vie depuis une semaine maintenant. En effet, elle a été aperçue pour la dernière fois le vendredi 21 juin à Urrugne, dans les Pyrénées-Atlantiques, à 8h30.

Un appel à témoins a rapidement été partagé par la police judiciaire, sans résultat. Selon Jérôme Bourrier, procureur de la République de Bayonne interrogé au micro de RTL, les espoirs de retrouver Laure vivante «sont minces». Avec la récente mise en examen de son ex-conjoint, maintenant le principal suspect dans cette affaire, où en est l'enquête ?

une possible mise en scène ?

Le 21 juin, jour du signalement de la disparition de Laure Zacchello, c'est la soeur du mis en cause qui a alerté la police. En effet, cette dernière avait découvert le corps de son frère, seul et inconscient dans le jardin de la maison familiale. Il était blessé à la tête, un parpaing se trouvait à ses côtés. Sur place, les forces de l'ordre ont fouillé la maison et n'ont trouvé «aucune trace de lutte». De plus, les effets personnels de la mère de famille étaient toujours sur les lieux : ses deux téléphones, ses moyens de paiement, son sac à main et sa voiture.

Les enquêteurs ont alors rapidement écarté l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Selon le procureur de la République, la disparition volontaire de Laure semble, elle aussi, peu probable. Cela ne «lui ressemble absolument pas», a-t-il noté.

La police pencherait sur l'idée d'une mise en scène de l'ex-conjoint de la disparue. L'homme a été, jeudi 27 juin, mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré.

Un suspect affecté par l'instance de divorce

Laure, infirmière de formation et son ex-époux, enseignant d'EPS de 43 ans et ancien officier de réserve de la gendarmerie, étaient en pleine instance de divorce depuis le mois de février. Cette séparation était «manifestement mal vécue» par le quarantenaire. Ce dernier serait tireur sportif et chasseur, avec un arsenal d'armes à feu en sa possession.

L'homme se serait montré froid, mutique et surtout, sans empathie auprès des forces de l'ordre. D'après le procureur, l'ex-conjoint de Laure ne se soucierait pas du devenir de la mère de trois enfants, âgé de 3, 6 et 9 ans. «Il a mis en avant une amnésie, dit ne se souvenir de rien, repoussant son audition», a raconté Jérôme Bourrier.

Laure «terrorisée» par son ex-conjoint

Selon les témoignages de proches de la disparue et des écrits de cette dernière, la mère de famille était «terrorisée» par son ex-conjoint. Elle dormait sur le canapé avec ses enfants et disposait «des objets autour d'elle pour l'entendre s'approcher».

«L'enquête d'environnement a mis en exergue que Laure Zacchello avait peur de son mari depuis une violente dispute en février dernier», a souligné le procureur de la République. Il évoque notamment un «contexte de harcèlement, de disputes». L'ancien officier aurait «effectué des virements bancaires» depuis les comptes de la disparue, «piraté sa boîte mail, bloqué son téléphone portable». Des agissements qui auraient poussé la mère de famille à acheter une petite caméra portative.

La piste de l'homicide

Le parquet de Bayonne n'exclut, aujourd'hui, aucune hypothèse. Ils affirment que «des indices graves et concordants» les laissent penser que Laure «est probablement décédée, possiblement victime d'un homicide volontaire par conjoint».

Les fouilles et battues continuent pour retrouver la mère de famille. L'appel à témoins est toujours en vigueur et s'étend maintenant à un 4x4 rouge qui aurait pu être utilisé par le mis en examen au moment de la disparition de Laure. Le véhicule aurait été aperçu dans la zone d'Urrugne le 20 juin.