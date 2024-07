«L'oiseau de mer s'en est pris à moi avec une extrême violence» : un homme blessé par un goéland interpelle la municipalité

Un habitant de Berck a été victime pour la seconde fois d’une attaque de goéland et a interpellé la municipalité.

Les agressions par des oiseaux de mer se multiplient dans les villes côtières du Nord de la France. «Je suis sorti de chez moi quand d'un seul coup un goéland m'est tombé dessus et m'a attaqué au bras, dans le dos et sur la tête. Je n'ai pas eu le temps de réagir. L'oiseau de mer s'en est pris à moi avec une extrême violence», a raconté le Berckois Guy Lefebvre à la Voix du Nord.

Le bénévole à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) avait déjà subi une attaque de goéland en juillet 2021 et avait été blessé à la tête.

LES OISEAUX DE MER PÉNÈTRENT LES VILLES

Ces oiseaux de mer avancent de plus en plus dans les terres et se nichent désormais dans les quartiers à proximité des plages. «J’ai des amis qui habitent un immeuble en bordure de mer. Les goélands viennent sur leur appui de fenêtre. Des personnes nourrissent, en plus, les oiseaux malgré l’arrêté municipal qui l’interdit formellement», explique la victime.

Après la première attaque subie par Guy Lefebvre en 2021, le maire de la ville Bruno Cousein avait donné les raisons de ces attaques de plus en plus fréquentes. «Le goéland passe de plus en plus de temps dans les terres qu’en mer. Peut-être parce que les bateaux de pêche ne rejettent plus leurs prises en mer. Or, cet oiseau n’est pas un plongeur, il ramasse sa nourriture à la surface», avait indiqué l’élu.

un appel à la vigilance

Bien que l’attaque lui ait laissé des traces visibles sur le corps, les blessures de Guy Lefebvre étaient heureusement superficielles. Il n’a ainsi pas eu besoin d’appeler les secours. «Comme je dois prendre mon poste sur la plage de Berck ce lundi, je me suis soigné seul et j’ai pris soin de prévenir le maire, Bruno Cousein».

Le sauveteur en mer appelle les habitants de Berck à la plus grande prudence. «Je m’inquiète surtout pour les enfants et les personnes âgées», alerte Guy Lefebvre.