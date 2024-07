Bordeaux : un couple de retraités jouait les mules dans un trafic de cannabis estimé à 110 millions d’euros

Jugé depuis ce lundi 1er juillet, un couple de retraités est accusé d'avoir participé à un vaste trafic de drogue, estimé à 110 millions d'euros. Jouant le rôle des mules entre la France et l'Espagne, les deux auraient importé «plus de 15 tonnes de cannabis» en une année seulement.

Peut-être cherchaient-ils à pimenter leurs vieux jours ? Dans ce procès ouvert ce lundi 1er juillet à Bordeaux, un couple de retraités comparait aux côtés de seize individus devant le tribunal correctionnel pour, entre autres, des faits «d’importation, d’acquisition, de transport, de détention» de stupéfiants, et de «participation à une association de malfaiteurs». En effet, au cœur de cette affaire de trafic de cannabis estimé à 110 millions d'euros, le duo est accusé d'avoir joué le rôle stratégique de mule.

Au cours d'une dizaine de voyages entre la France et l'Espagne sur un an, le couple de retraités aurait utilisé une cache dans son véhicule afin d'acheminer, au total, plus de quinze tonnes de cannabis. Cette drogue était alors vendue entre le sud-ouest de la France et la région lyonnaise.

un réseau repéré dès 2020

Ce procès a lieu quatre ans après la première arrestation du couple et, deux ans après le démantèlement du réseau à «ampleur nationale» en région lyonnaise. En effet, en juin 2022, huit hommes âgés de 25 à 35 ans avaient été mis en examen et écroués dans l'affaire.

Lors de ce large coup de filet, c'était près de 600 kilos de résine de cannabis, plus de 40 kilos d'herbe et 5 kg de cocaïne qui avaient été saisis. Avec, les forces de l'ordre ont également récupéré plusieurs armes à feu, des produits de luxe et 170.000 euros en liquide.

180.000 euros de gain pour le couple

Selon nos confrères de Sud-Ouest, à la barre, le retraité aurait justifié sa participation par l’accumulation de crédits à rembourser. Sa femme, elle, a affirmé que son époux l'aurait utilisé comme alibi pendant ces voyages : «Il insistait pour que je l'accompagne. Que ça fasse couple en vacances». Le duo aurait gagné «plus de 180.000 euros» pendant ces douze mois de trafic.

Au regard de l'importance du réseau, le dossier a été divisé : le tribunal juge jusqu’à ce vendredi le «volet bordelais» de l'affaire, alors que l'instruction se poursuit pour les «volets lyonnais et suisse».