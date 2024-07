«La Grande mutation» : quelle est cette secte dont six cadres sont jugés ce mardi pour abus de faiblesse ?

Six cadres de la secte de la «Grande mutation» connaîtront la décision du tribunal judiciaire de Paris à leur encontre, ce mardi 2 juillet. Ils sont accusés d'abus de faiblesse «en état de sujétion psychologique».

Signalée par les proches de plusieurs adeptes, la secte de la Grande mutation est devant la justice, ce mardi 2 juillet. Le tribunal judiciaire de Paris doit rendre sa décision concernant les accusations d'abus de faiblesse visant six cadres de ce mouvement fondé par Etienne Guillé, ex-enseignant chercheur au CNRS décédé pendant l'enquête en 2018, à l'âge de 81 ans.

Le gourou affirmait avoir parcouru 22 planètes avant de revenir sur Terre pour sauver la race humaine des forces occultes. Son dogme reposait sur l'existence de «bons» êtres, les REC pour «Races éternelle constitutive» et de «mauvais», les ARC, pour «Anti-race constitutive». Il prétendait être en mesure de les distinguer les uns des autres à l'aide d'un pendule.

Les proches des adeptes étaient bien souvent désignés comme des êtres malfaisants, ce qui a conduit à des divorces, des ruptures familiales et même au suicide de l'une des disciples.

Lors de l'audience en mai dernier, la procureure Solène Gallo a requis des peines allant d'un à deux ans de prison ferme pour les prévenus, estimant qu'ils étaient tous coupables d'abus de faiblesse «en état de sujétion psychologique» sur une dizaine d'adeptes. Selon la magistrate, les victimes, qui présentaient une «fragilité» préexistante, ont été «dépossédées de leur capacité de penser par elles-mêmes et de leur «libre arbitre» pour être réduites à des «objets».

Agés de 40 à 76 ans, les six prévenus ont exercé diverses responsabilités au sein de la Grande mutation, entre 2010 et 2015. La peine la plus lourde, quatre ans dont deux avec sursis et 10.000 euros d'amende, avec la demande que la partie ferme de la peine se fasse en prison et pas sous bracelet électronique, a été requise à l'encontre de Jean-Noël K., le gendre du gourou Etienne Guillé.

La défense réclame la relaxe

Contrairement aux autres prévenus, il est également accusé d'exercice illégal de la médecine pour avoir préconisé à une adepte le traitement d'un glaucome par du sérum physiologique «énergisé». Agé de 66 ans, il a refusé de qualifier le mouvement de secte durant l'audience, préférant parler d'un groupement de gens partageant «une vision différente de la vie».

Valérie D., une autre prévenue, formait un couple avec Etienne Guillé, de trente ans son aîné. Elle s'est décrite «sous emprise» mais est bien «responsable» d'avoir entre autres mené de nombreux «séminaires» de la Grande mutation. La procureure a requis trois ans de prison dont deux avec sursis à son encontre, ainsi qu'une amende de 5.000 euros.

La même peine a été demandée pour Emilien K., fils de Jean-Noël K. et petit fils du gourou. Il a également joué un rôle actif au sein de la secte mais s'est défendu en disant être né «un pendule dans la main» puisqu'il a «baigné» dans le mouvement dès l'enfance. La défense a réclamé la relaxe pour l'ensemble des prévenus.