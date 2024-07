«Quand je pense que j’ai failli ne pas m’inscrire» : il participe à une loterie et gagne une maison neuve

Gagner une maison à la loterie ? Ils l'ont fait. En Bretagne, un couple a remporté une propriété de 70 m2 valant 130.000 euros. De quoi changer la vie, alors qu'il n'avait pas vraiment envisager d'y participer.

A Vieux-Viel (35), en Bretagne, un couple fait beaucoup parler. Il y a quelques jours lors d'une loterie locale, il a remporté un lot exceptionnel : une maison flambant neuve d'une valeur de 130.000 euros, comme le rapporte Le Telegramme. «Je ne suis pas trop chanceux d’habitude, mais là il faut avouer que c’est un énorme coup de bol», a déclaré Etem Yetim, encore boulversé.

«C’est un truc de fou»

Ancien maçon et père de famille, Etem Yetim ne s'attendait pas à grand chose quand il a participé à ce jeu concours proposé par la société de construction Cre'actuel. L'annecdote va même plus loin : le couple n'a participé que deux jours avant la fermeture des inscriptions, sans trop d'espoir. Etem Yetim raconte avec humour : «quand je pense que j’ai failli ne pas m’inscrire. C’est un truc de fou. Ma femme et mes trois filles sont tombées de leur chaise quand je leur ai annoncé la nouvelle».

Vicent Leblay, dirigeant du groupe Cré'actuel, explique les dessous de cette initiative rarissime. Pour lui, «le principe du jeu était de faire un tirage au sort pour nos clients ayant fait construire une maison avec nous entre janvier 2020 et décembre 2021». Cela concernait donc 400 candidats inscrits. Le couple ayant récemment emmenagé dans la commune de Piré-Chancé, il était donc éligible à cette loterie. A présent détenteur de deux maisons, le couple semble avoir fait un choix : «on a emménagé il y a un an et on s’y sent bien. On va mettre la maison de Vieux-Viel en location dans un premier temps».