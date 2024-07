Eure : Des parents condamnés à 20 et 7 ans de prison pour des violences mortelles contre leur nourrisson

La cour d'assises de l'Eure a rendu son verdict ce mardi 2 juillet, au procès de la petite Lucie, décédée sous les coups de son père en 2020. Ce dernier a été reconnu coupable de la mort de sa fille et condamné à 20 ans de prison. Sa mère, elle, a été condamnée à sept ans d'emprisonnement.

En décembre 2020, Lucie, un nourrisson d'un mois, a été retrouvée sans vie dans une caravane à La Chapelle-Longueville, dans l'Eure. Décédée sous les violences de son père, le procès s'est tenu quatre ans plus tard. Ce mardi 2 juillet, les parents, Gaëtan L. et Émilie B., ont été condamnés respectivement à 20 et 7 ans de prison par la cour d'assises du département.

deux autres enfants victimes de violences

Condamné pour «violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner», le père a aussi été jugé pour coups et maltraitance sur ses deux autres enfants, maintenant âgés de 7 et 5 ans. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec ces derniers.

Émilie B., ancienne aide soignante, a été jugée coupable de «non-dénonciation» et de «privation de soins» ayant compromis la santé de ses enfants.

Au début du procès, l'avocate générale avait demandé 30 et 15 ans de réclusion criminelle pour les parents de Lucie, maintenant séparés.

une famille de cinq dans une caravane

Le soir du 20 décembre 2020, c'est Gaëtan L. qui avait appelé les secours pour venir en aide au nourrisson, alors en détresse respiratoire. Au moment des faits, cette famille de cinq vivait dans une caravane, située sur un terrain appartenant à la famille du père. D'après nos confrères du site Actu, l'intérieur de l'habitat était «relativement sale» et ne faisait que 5m2.

Malgré les renforts de la police dépêchés sur place, les secours n'avaient pas pu ranimer la petite fille. Le corps de Lucie présentait des «hématomes à la jambes, au genou droit, à la tempe droite ainsi qu'une importante déchirure anale».

L'hypothèse du viol avait été écartée par des expertises médico-légales. Selon les mêmes examens, la mort de l'enfant serait liée à un traumatisme cérébral qui ne «peut pas être accidentel».

un homme agressif depuis 2020

Dès le premier jour du procès, Gaëtan L. avait reconnu n'avoir «pas été un bon père» pour ses enfants. «Je peux m'énerver si je ne prends pas le dessus, j'ai compris en détention que la violence ne sert à rien».

Selon son ex-compagne, l'homme est devenu violent à partir de septembre 2020, après l'expulsion de la famille liée à plusieurs loyers impayés. Boulanger de formation, l'homme était aussi sans emploi et accumulait des dettes.