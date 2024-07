Féminicide de Nathalie Debaillie : la réclusion criminelle à perpétuité requise à l'encontre de son ex-conjoint

A la cour d'assises de Douai, ce mercredi 3 juillet, la procureure a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Jérôme Tonneau, jugé pour l'enlèvement et l'assassinat de son ex-conjointe, Nathalie Debaillie.

Le verdict final est attendu vendredi. Evoquant «une mise à mort planifiée» et «annoncée», survenue à l'issue d'une relation «faite de manipulation et de domination», l'avocate générale de la cour d'assises de Douai (Nord) a requis la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre de Jérôme Tonneau. Ce dernier est suspecté de l'enlèvement et du féminicide de Nathalie Debaillie, son ex-conjointe.

Condamné par le passé pour des faits de vol et d'escroquerie à l'assurance, cet ex-entrepreneur, qui reconnaît les faits, est jugé pour «assassinat», «association de malfaiteurs», «enlèvement et séquestration en bande organisée» mais aussi «violence avec arme».

Ses amis et anciennes connaissances se sont succédés à la barre ce mercredi pour le décrire comme un homme «sociable» et «généreux», mais aussi «obsessionnel», «incroyablement manipulateur», «sanguin» et «jaloux».

Jour de réquisitoire au procès de Jérôme Tonneau et de trois hommes pour l’enlèvement et l’assassinat de #NathalieDebaillie en 2019. Ce matin, ce sont les plaidoiries des parties civiles.#feminicide @CNEWS pic.twitter.com/zXvhU9qeRC — Noémie Schulz (@noemieschulz) July 3, 2024

Pour justifier ses réquisitions, l'avocate générale a en effet insisté sur la gravité de «l'entreprise de surveillance» mise en place par le prévenu, évoquant un «projet hors du commun» fomenté contre son ex-conjointe, avec l'aide de complices.

Ces derniers, trois hommes de nationalité roumaine et âgés d'une trentaine d'années, comparaissent aussi dans le box vitré de la cour d'assises de Douai. La procureure a requis 20 ans de réclusion assortis d'une période de sûreté des deux tiers à l'encontre de deux de ces hommes impliqués dans l'enlèvement de la victime.

Enlevée, ligotée et égorgée

Elle a estimé que la culpabilité du troisième, Emanuel D., était «un degré au-dessus» en raison de son rôle dans le recrutement et la coordination de l'équipe. A son égard, la magistrate a donc demandé 30 ans de réclusion, avec une période de sûreté des deux tiers.

Ensemble, ces hommes ont enlevé Nathalie Debaillie le 27 mai 2019, sur le parking de l'agence bancaire lilloise dans laquelle elle travaillait, avant de la conduire au domicile de Jérôme Tonneau. C'est là qu'elle a été retrouvée morte, ligotée et égorgée, sur le sol de la salle de bain.

Avant son assassinat, la jeune femme s'était rendue à plusieurs reprises au commissariat pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait de la part de son ex-conjoint. Trois mains courantes avaient été déposées ainsi qu'une plainte, non transmise au parquet judiciaire, mais Jérôme Tonneau n'avait pas été entendu par la police.

En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours en France. Selon le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, il y a eu 94 féminicides en 2023 et 118 en 2022. Dans ce contexte, la mort de Nathalie Debaillie avait suscité une vive émotion et l'avocate de sa famille, Isabelle Steyer, a déposé plainte en janvier contre l'Etat pour défaut de protection. Ce volet là sera traité lors d'une audience prévue à Paris le 9 décembre.