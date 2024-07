Hauts-de-Seine : un homme de 32 ans en garde à vue après avoir poignardé un jeune dans la rue

Un trentenaire a été interpellé dans la nuit du 8 au 9 juillet, à Meudon (Hauts-de-Seine) après avoir poignardé un jeune homme dans la rue. Accusé de tentative de meurtre avec une arme blanche, ce dernier a été placé en garde à vue.

Les motifs de son acte restent indéterminés. Au cours de la nuit de lundi à mardi, vers 1h30, un individu a violemment attaqué un jeune homme qui se trouvait dehors avec quelques amis dans le quartier Val-Fleury, à Meudon, selon le parquet de la ville.

La victime a pu décrire précisément aux policiers l'allure de l'assaillant. Ce dernier s'avère être un sans-abri de 32 ans. Il a été retrouvé vers 4h30 un peu plus loin et a été placé en garde à vue. On ignore encore si une consommation d’alcool, de drogue ou des problèmes psychologiques ont pu jouer un rôle dans cette agression.

«C’est parti d’un coup sans raison apparente»

Les amis présents ont pu témoigner des faits aux enquêteurs. L'homme serait arrivé à leur niveau et aurait sorti un couteau en frappant un des membres du petit groupe. «C’est parti d’un coup sans raison apparente», a commenté un proche de l’affaire.

Il aurait asséné trois coups, deux au niveau de la poitrine et un au bras gauche. La victime, âgée de 19 ans, s'est effondrée. Pendant que l'agresseur prenait la fuite, ses amis ont alerté les secours. Le jeune homme a été transporté en urgence absolue au centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).