Australie : 14 membres d'une secte religieuse jugés pour la mort d’une petite fille de 8 ans

14 membres de la secte religieuse «The Saints» sont jugés depuis ce mercredi 10 juillet et ce pendant trois mois par la Cour Suprême de Brisbane (Australie) pour avoir laissé mourir une fillette de 8 ans, atteinte d’un diabète de type 1, en raison de croyances religieuses.

En Australie, des parents ont fait passer leur croyance religieuse avant la santé de leur enfant. Le procès de 14 membres de la secte «The Saints», accusés de la mort d'une enfant de 8 ans en janvier 2022, a commencé ce mercredi à Brisbane et doit durer 3 mois.

The horrific final days and hours of eight-year-old Elizabeth Struhs’ life have been detailed as the prosecution outlines its case against members of a hardline religious group https://t.co/tmrtGWNXXj pic.twitter.com/fgN2KPz5zn — The Courier-Mail (@couriermail) July 10, 2024

Atteinte de diabète de type 1, la vie d'Elizabeth Struhs, la fillette de 8 ans, aurait pu être sauvée si cette dernière avait reçu une injection d'insuline. Mais les 14 accusés, y compris les parents de la victime, ont refusé de la lui donner pendant plusieurs jours précédant sa mort en raison d'une croyance basée sur la «guérison par la foi», selon la BBC.

UN SEUL PROCÈS ET PAS D'AVOCAT POUR LES 14 ACCUSÉS de la secte

Le père d’Elizabeth et le chef de la secte sont actuellement poursuivis pour meurtre, tandis que les autres membres mis en cause, notamment sa mère et son grand frère, sont accusés d’homicide involontaire.

Le procès devrait durer trois mois avec un fonctionnement particulier : il n'y a qu'un seul et même procès pour les quatorze mis en cause, bien qu'ils ne soient pas poursuivis pour les mêmes chefs d'accusation. Tous ont décidé de ne pas faire appel à un avocat et se représentent ainsi eux-même. Compte-tenu de l'ampleur médiatique du procès, les accusés ne seront pas entendus par un jury.

Ces configurations particulières ont justifié la construction d'infrastructures spéciales dans la salle d'audience et ne paraitront pas à la barre de manière usuelle.

la petite fille vomissait et était dans un état de léthargie

Les membres de «The Saints» ont affirmé croire dans le «pouvoir guérisseur de Dieu», ce qui les a conduit à refuser toute intervention médicale.

Sur les conseils de son leader Brendan Stevens, la secte aurait décidé début janvier 2022 de prier pour le rétablissement d’Elizabeth et de diminuer puis complètement arrêter le traitement de la petite fille. Celle-ci a ensuite été prise de vomissements et a été plongée dans un état de léthargie, selon le témoignage de la procureure en charge de l'affaire. Elle n'arrivait quasiment plus à parler et avait besoin d’aide pour aller aux toilettes.

Confiée par sa famille à trois membres du groupe religieux, la fillette a passé ses dernières heures allongée inconsciente sur un matelas du salon familial pendant que ses parents dormaient à l’étage.

L’enfant est décédée le 7 janvier 2022 dans le séjour familial. Les Struhs ont attendu 24 heures avant de signaler sa mort à la police.

«ils poussent la religion à l'extrême»

Jayde Struhs, l’aînée de la fratrie, a publié un hommage pour sa sœur disparue. «Ils poussent la religion à l’extrême, nous séparant du monde réel et de la famille élargie qui n’était pas croyante», a expliqué cette dernière en parlant de ses parents qui l’ont notamment rejetée en apprenant son homosexualité.

La petite Elizabeth avait déjà été gravement malade trois ans plus tôt et avait été admise en urgence à l’hôpital où elle était restée 26 jours. À cinq ans, elle souffrait de malnutrition et ne pesait que 14 kilogrammes environ. Le médecin qui s’était occupé d’elle à l'époque pensait qu’elle était morte en la voyant à son arrivée lors de son admission à l’hôpital.