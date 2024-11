Bordeaux : un homme interpellé pour viol sur mineur et avoir produit des vidéos pédopornographiques diffusées sur Telegram

Le parquet de Bordeaux a indiqué, ce vendredi 15 novembre, par voie de communiqué, qu’un homme avait été interpellé ce mardi pour viol sur mineur, détention d’images à caractère pédopornographique et diffusion de ces images sur Telegram.

«En juillet 2024 et après plusieurs mois d’enquête, l’office des mineurs (Ofmin) parvenait à infiltrer, sur la messagerie Telegram, des groupes de discussion dans lesquels des individus échangeaient des contenus pédocriminels et partageaient des images et vidéos des abus qu’ils commettaient sur des mineurs», a expliqué le parquet de Bordeaux dans son communiqué.

L’enquête a permis d’identifier les «membres se présentant comme des producteurs de vidéos d’abus sexuels commis sur des mineurs de leur entourage». Le mis en cause de 63 ans, interpellé à Bordeaux le 12 novembre faisait partie de ces «producteurs».

Trois autres arrestations

En parallèle, trois autres individus ont été interpellés dans le Finistère, à Lille et Bourg-en-Bresse pour les mêmes raisons.

Les enquêteurs de l’Ofmin ont également transmis à des «services de police étrangers partenaires» l'identité d'une «trentaine de cibles» ainsi que «les preuves numériques» de leurs infractions, a de son côté expliqué le parquet de Brest.

Grâce à cette longue enquête et l’infiltration de ces groupes Telegram, les enquêteurs ont pu recenser 10.000 pédocriminels issus de 50 pays, plus de 70.000 messages et 23.000 images pédocriminelles.