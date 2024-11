Meurtre de Thomas à Crépol : deux avocats veulent interdire un rassemblement organisé par «Justice pour les nôtres»

Presqu’un an après le meurtre de Thomas à Crépol, le collectif «Justice pour les nôtres» organise dimanche 30 novembre prochain un rassemblement non-autorisé par la préfecture à Romans-sur-Isère. Une initiative que deux avocats veulent interdire.

Un rassemblement pour l’heure non-autorisé par la préfecture, notamment pour rendre hommage au jeune Thomas, poignardé à mort à l’âge de 16 ans dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023 à Crépol, devrait se tenir dimanche 30 prochain à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

C’est le collectif «Justice pour les nôtres» qui est à l’initiative de ce rassemblement. Comme indiqué auparavant, à ce jour, le projet n’a fait l’objet d’aucun dépôt auprès de la préfecture de la Drôme. Pour l’heure, ce rassemblement n’est pas interdit. En revanche, deux avocats ont porté plainte contre les organisateurs de cette initiative afin d’interdire la tenue probable de l’événement.

Il s’agit de Mes Elise Rey-Jacquot et Bilel Hakkar, ces derniers étant les avocats de plusieurs des mis en cause dans l’affaire du meurtre de Thomas, pointant une «provocation à la haine raciale» et une «injure publique discriminatoire».

«Bilel Hakkar et Elise Rey-Jacquot portent plainte contre notre collectif (...) Alors même que nous appelons à un rassemblement pour demander Justice, auquel les locaux ont prévu de se rendre», a écrit le collectif «Justice pour les nôtres» sur le réseau social X.

Deux avocats portent plainte contre notre collectif et demandent l'interdiction de notre rassemblement prévu le 30 novembre à Romans-sur-Isère.





Fait étonnant mais révélateur, ils participent à la défense de deux mis en examen dans l'affaire Thomas.





— Collectif Justice pour les Nôtres (@JusticeNotres) November 14, 2024

Interrogée par France Bleu Ardèche, Me Elise Rey-Jacquot a indiqué que «ce collectif crée la conviction que la sécurité passerait par le rejet des immigrés. Pour nous, cela caractérise l'infraction de provocation publique à la discrimination ou à la haine».

Toujours selon nos confrères, l’avocate fait même le rapprochement entre le rassemblement du 30 novembre prochain et la descente des membres de l’ultra-droite à Romans-sur-Isère il y a un an, le week-end suivant le meurtre de Thomas.