«Pour le stress émotionnel et financier» : un Américain prend un vol Air France afin d'aller à l'enterrement de son frère et réclame 600.000 euros à cause d’un retard

Un New-Yorkais âgé de 66 ans réclame près de 600.000 euros à la compagnie aérienne Air France pour un retard alors qu’il souhaitait se rendre aux funérailles de son frère.

Un retard qui motive, selon lui, un dédommagement conséquent. Le 20 septembre dernier, Nicholas Owoyemi, un New-Yorkais âgé de 66 ans, devait se rendre à Lagos, au Nigeria, depuis New York, pour les funérailles de son frère, rapporte le New York Post.

Le voyage a cependant mal tourné lorsque, selon le récit fait par le média américain, la compagnie Air France a retardé son escale à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, à Paris.

NYC man wants Air France to pony up $600K for his delayed flights to brother’s funeral: suit https://t.co/R3dCUmUtVd pic.twitter.com/0f1wHcIoRG — New York Post (@nypost) November 16, 2024

Le sexagénaire qui devait arriver à Lagos à 21h40, selon son billet, est arrivé à 1h du matin le 21 septembre, selon les documents judiciaires. En raison du retard, Nicholas Owoyemi et son compagnon de voyage «n’ont pas pu atteindre leur destination et ont dû passer la nuit dans un hôtel voisin pour des frais supplémentaires», a-t-il déclaré dans une plainte déposée devant la Cour suprême de Staten Island contre la compagnie aérienne.

«Ils m'ont fait faire des bêtises et ont perdu mes bagages, qui n'ont pas été retrouvés pendant trois semaines», a-t-il ajouté auprès du New York Post.

Contraint de traverser tout l’aéroport de Roissy à pied

Bien qu’il ait pu assister aux funérailles de son frère, l’homme a déclaré que son voyage de retour à New York avait également été retardé de plus de cinq heures et qu’à un moment donné, Air France l’avait «réenregistré» sur un vol de Delta Airlines qui ne l’avait pas inscrit comme passager.

Dans sa plainte, la victime déclare qu’en raison de son mauvais état médical et cardiaque, il aurait souffert de chagrin et d’inconfort et serait tombé malade pendant toute la durée de son séjour à l’aéroport de Paris. Il aurait également parcouru à pied, à plusieurs reprises, la distance entre les terminaux d’Air France et de Delta Airlines.

Le New-Yorkais a donc attaqué Air France en justice et s’est rendu au tribunal cette semaine. Il réclame 600.000 dollars, soit un peu moins de 570.000 euros à la compagnie française afin d’être dédommagé pour le «stress émotionnel et financier» provoqué par cette mésaventure.

Contactée par nos soins, la compagnie Air France n'a pour le moment pas réagi à notre demande.